Проще не бывает. Ленивые хачапури на кефире за 15 минут: вкуснейший завтрак на сковороде

Хачапури входит в меню всех грузинских ресторанов. Существует миф, что вкусно его могут приготовить только в подобных заведениях. Это блюдо настолько стало популярно за пределами Грузии, что местным жителям пришлось внести хачапури в список не физических достояний Родины.

Существует огромное количество домашних рецептов хачапури. Блюдо будет отличаться от того, что готовят в Грузии. Но, это способ хотя бы косвенно приблизиться к культуре данного государства. Интересным способом приготовления является рецепт ленивых хачапури.

Ингредиенты ленивых хачапури:

Кефир – 350 мл.;

Соль – ½ ч. л.;

Сода – 1 ч. л.;

Молоко – 150 мл.;

Яйца – 2 шт.;

Сыр – 250 г;

Мука – 250 г.

Приготовление ленивых хачапури:

Смешиваем венчиком в одной миске кефир, соль и соду. Вливаем в кефирную смесь молоко, добавляем яйца, тщательно перемешиваем.

Натираем сыр на средней терке и отправляем в общую миску, снова смешиваем.

К кефирной массе высыпаем муку, перемешиваем, чтобы не осталось комочков.

Сковороду смазываем чайной ложкой растительного масла и разогреваем.

Выкладываем тесто на сковороду, распределяя его ровным слоем по всей поверхности. Жарим около 5 минут под крышкой на слабом огне.

После этого переворачиваем, аналогично обжариваем вторую сторону.

Такие хачапури можно приготовить когда времени остается мало. Если в них добавить зелень, то они получатся ароматнее.