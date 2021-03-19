Просмотр телевидения и шоу программ

Сегодня все знают, что такое ток-шоу («talk» — разговаривать). Создателем самого популярного жанра телепередач считается Фил Донахью. Самой известной его продолжательницей является Опра Уинфри. Закрытие ее шоу попало в топ мировых новостей. Пип-шоу («peep» — подглядывать) – явление несколько другого порядка. Так называют заведение, в котором можно подглядывать за раздеванием женщины.

Лет двадцать пять – тридцать назад мы благополучно обходились и без первого, и без второго. Потому что вопросы с места в СССР были невозможны, да и «секса у нас не было». Зато сейчас на нас обрушилось и то, и другое. Так, что мало не показалось. Рекомендуем вам смотреть хб теле-шоу на ТНТ.

В конце двадцатого века кто-то сказал, что в двадцать первом каждый обязательно получит свои 15 минут славы. Вероятно, этот человек был прав. Благодаря Интернету мы уже сейчас можем наблюдать нечто подобное. Все, у кого есть доступ к Интернету, получили возможность самовыражаться практически публично. Только вот не понятно, стали ли мы от этого счастливее.

Ток-пип-шоу. В погоне за рейтингом

А некоторые от такой свободы самовыражения точно пострадали. Имеются в виду звезды. Что делать им, когда самый обычный человек с помощью самого обычного Интернета может отобрать у них кусок хлеба? Они не могут допустить, чтобы публика увлеклась «самозванцами»! В войне за выживание хороши все средства.

Например, такие: «Певица больше не может молчать! Сегодня она расскажет все о своей истерзанной душе!». Знакомо? Разные вариации этой фразы мы слышим с телеэкранов ежедневно. Она обязательно расскажет. Да еще и назовет имена тех, кто ее душу истерзал.

Или такие: «Леди Гага показала, что у нее между ног на самом деле!». Неужели у ответа на этот вопрос есть какие-то варианты? Но ведь люди «кликают» по этой рекламной ссылке. Согласитесь, это уже новое направление шоу-бизнеса – настоящее ток-пип-шоу.

В подобной ситуации огромное уважение вызывают те известные люди, которые молчат. Держат любопытных подальше от своей частной жизни. И дело даже не в том, что нельзя говорить. Скорее, в том, как говорить можно. Почему не поделиться с аудиторией своими мыслями, не утрачивая при этом достоинства и такта? К сожалению, у большинства не получается. И наше культурное пространство превращается постепенно в сплошное ток-пип-шоу.