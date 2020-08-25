Проспект Октябрьской Революции может лишиться значительной части деревьев

Фото: Pixnio, ForPost

Проспект Октябрьской Революции может лишиться значительной части взрослых деревьев. Об этом в интервью новостному порталу ForPost сообщила председатель общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орёл.

По её словам, на нечётной стороне планируют ремонтировать теплотрассу, и для этого собираются вырубить деревья вдоль проспекта.

«В 70–80-х годах проспект Октябрьской Революции грамотно озеленили, и деревья служат барьером между трассой и жилыми домами. Растут там, в том числе, платаны, кипарисы, шикарные тисы ягодные, церцисы и самшиты», — пояснила Элина Орёл.

Председатель общественного совета уточнила, что работы будут проводиться на отрезке от остановки «Парк Победы» до остановки «Улица Степаняна». Старые коммуникации находятся близко красивым взрослым деревьям и непременно окажутся в опасной зоне.

Элина Орёл подчеркнула: при замене коммуникаций правильнее и дешевле было бы разобрать плитку тротуара и проложить под ней трассу, а не вырубать взрослые деревья, и потом сажать новые, которые, если выживут, будут давать тень только через несколько десятилетий.

Если такой вариант строителям не подойдет, общественный совет и сотрудники Севприроднадзора готовы выполнить инвентаризацию деревьев, и тщательно контролировать компенсационные высадки.

«Этот вопрос, конечно, мы будем контролировать. Но по факту получается, что уберут деревья — и лет через 50 там будет тень. Кто на это согласится? Это жилой район, это наш район — конечно, это опять будет проблема», — отметила Элина Орёл.

Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в этом районе власти проводят целый комплекс мероприятий, в том числе благоустройство территории и ремонт домов.

«Что касается благоустройства, там, действительно, высажено много деревьев. Мы вместе с общественниками, как в сквере Севастопольских Курсантов, встретимся — пройдём вместе с дендрологами, ещё раз всё посмотрим, составим определённый дендроплан», — сказал Евгений Горлов.

Если выяснится, что дерево – аварийное и подлежит кронированию или сносу, будет получен соответствующий ордер или порубочный лист. Сейчас на проспекте уже начались работы по благоустройству. Евгений Горлов отметил, что они находятся под контролем администрации Гагаринского района.

Тем не менее, и.о. председателя Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов рассказал, что не в курсе ситуации вокруг возможной вырубке деревьев – обращений по этому вопросу в администрацию не поступало.

«Если жители будут обращаться, мы всегда выйдем, поможем и поддержим», — заявил он.