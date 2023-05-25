Простейший шоколадный десерт из ряженки: легкий рецепт для профи и начинающих кулинаров

При подаче желе можно посыпать кокосовой стружкой, рублеными орехами или тертым шоколадом.

Если хочется чего-то вкусного, а в холодильнике продуктов не густо, рекомендуем приготовить очень простой, но от этого не менее вкусный десерт на ряженке. На него вы потратите совсем немного времени, а вкус вас по-настоящему порадует. Делимся рецептом из блога «Рецепты каждый день».

Простейший шоколадный десерт из ряженки

Ингредиенты:

ряженка – 450 мл;

желатин – 20 гр;

какао-порошок – 2 ст. л;

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Желатин залить водой комнатной температуры. Размешать его и оставить набухать примерно на 40 минут. По истечении этого времени растопить желатиновую массу в микроволновке, но не доводить до кипения.

Сразу после этого получившуюся жидкость необходимо процедить через сито, а затем дать ей остыть.

Пока масса остывает, сахар необходимо смешать с какао, влить ряженку и желатин, все – комнатной температуры. Перемешать, пока сахар не растворится, а масса не станет приятного однородного цвета без комочков.

Разлить желе по формам, креманкам или обычным стаканам и убрать в холодильник на пару часов до полного застывания.

При подаче желе можно посыпать кокосовой стружкой, рублеными орехами или тертым шоколадом.

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