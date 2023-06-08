Просто бери и делай. Удивительный обед или ужин за за копейки: нет предела совершенству

Картофель считается одним из самых продаваемых овощей на нашей планете. Этот овощ закупается как обычным потребителем, так и крупными компаниями в промышленных масштабах. Например, популярные сети быстрого питания закупают картофель постоянно 100 тонн.

Картофель обрел свою популярность недавно, в XIX веке. При этом сейчас способов его приготовления очень много. Мы хотим рассказать об одном из рецептов приготовления картошки.

Ингредиенты для запеченного картофеля:

фарш – 400 г;

картофель – 750 г;

сыр – 100 г;

сметана – 80 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

прованские травы – 1 ч. л.

Приготовление запеченного картофеля:

Картофель чистим и нарезаем слайсами при помощи овощечистки. Солим картошку, добавляем прованские травы, перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем большую часть картофеля и равномерно распределяем по поверхности так, чтобы были закрыты бока и дно формы.

Помидор нарезаем мелким кубиком, солим его и добавляем сметану, смешиваем. Морковь натираем на мелкой терке, а сыр – на крупной. Лук и чеснок пропускаем через мясорубку.

К фаршу добавляем яйцо, соль, перец и пропущенные лук с чесноком. Хорошо перемешиваем до однородного состояния.

Из фарша формируем шарики размером с грецкий орех, выкладываем на картофель. Делаем небольшие углубления.

Оставшуюся картошку выкладываем перегородками между шариками.

В углубления выкладываем помидоры со сметаной. Сверху посыпаем котлеты тертой морковью.

Форму закрываем фольгой. Отправляем в разогретую духовку на 30–40 минут при 200 градусов.

За 10–15 минут до конца выпекания снимаем фольгу и посыпаем мясные шарики тертым сыром, доготавливаем.

Данное блюдо можно назвать новой альтернативой привычным нам котлетам с картофелем. Такая подача удивит вас не только своим аппетитным видом, но и вкусом.