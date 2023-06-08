Просто бери и делай. Удивительный обед или ужин за за копейки: нет предела совершенству

Картофель считается одним из самых продаваемых овощей на нашей планете. Этот овощ закупается как обычным потребителем, так и крупными компаниями в промышленных масштабах. Например, популярные сети быстрого питания закупают картофель постоянно 100 тонн.
Картофель обрел свою популярность недавно, в XIX веке. При этом сейчас способов его приготовления очень много. Мы хотим рассказать об одном из рецептов приготовления картошки.
Ингредиенты для запеченного картофеля:
- фарш – 400 г;
- картофель – 750 г;
- сыр – 100 г;
- сметана – 80 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- прованские травы – 1 ч. л.
Приготовление запеченного картофеля:
Картофель чистим и нарезаем слайсами при помощи овощечистки. Солим картошку, добавляем прованские травы, перемешиваем.
Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем большую часть картофеля и равномерно распределяем по поверхности так, чтобы были закрыты бока и дно формы.
Помидор нарезаем мелким кубиком, солим его и добавляем сметану, смешиваем. Морковь натираем на мелкой терке, а сыр – на крупной. Лук и чеснок пропускаем через мясорубку.
К фаршу добавляем яйцо, соль, перец и пропущенные лук с чесноком. Хорошо перемешиваем до однородного состояния.
Из фарша формируем шарики размером с грецкий орех, выкладываем на картофель. Делаем небольшие углубления.
Оставшуюся картошку выкладываем перегородками между шариками.
В углубления выкладываем помидоры со сметаной. Сверху посыпаем котлеты тертой морковью.
Форму закрываем фольгой. Отправляем в разогретую духовку на 30–40 минут при 200 градусов.
За 10–15 минут до конца выпекания снимаем фольгу и посыпаем мясные шарики тертым сыром, доготавливаем.
Данное блюдо можно назвать новой альтернативой привычным нам котлетам с картофелем. Такая подача удивит вас не только своим аппетитным видом, но и вкусом.