Просто беру фарш и кидаю в муку. Действительно, как настоящие: ленивые пельмени за 5 минут

Пельмени — это народное блюдо, которое заслужило всеобщее признание. Нельзя найти человека в нашей стране, который бы не знал о данном блюде. Многие иностранцы приезжают, чтобы отведать настоящих пельменей.

Однако, на готовку блюда есть время не у многих. Поэтому люди часто покупают пельмени в магазинах у дома. Стоит отказаться от покупных пельменей, так как они содержат в составе сомнительные компоненты.

Лучше постараться сделать хотя бы ленивые пельмени, но самостоятельно.

Ингредиенты для ленивых пельменей:

Фарш мясной — 300 г;

Лук репчатый — шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Мука — 200 мл;

Холодная вода — 1 л.

Приготовление ленивых пельменей:

Нарезаем крупными кусочками луковицу, пропускаем через мясорубку. Луковую кашицу смешиваем с фаршем. Также в фарш высыпаем соль, перемешиваем.

В отдельную плоскую тарелку высыпаем муку. В глубокую миску выливаем воду, сформированные шарики мяса кладем в воду.

Из воды шарики выкладываем в муку, обваливаем со всех сторон.

В кастрюле доводим до кипения воду для пельменей.

Выкладываем мясные шарики в муке в кипящую воду.

В течение 5 минут варим ленивые пельмени.

Рекомендуется пельмени полить растопленным сливочным маслом. Подавать блюдо стоит с укропом, сметаной или майонезом.