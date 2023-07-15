Просто беру фарш и кидаю в муку. Действительно, как настоящие: ленивые пельмени за 5 минут

Пельмени — это народное блюдо, которое заслужило всеобщее признание. Нельзя найти человека в нашей стране, который бы не знал о данном блюде. Многие иностранцы приезжают, чтобы отведать настоящих пельменей.
Однако, на готовку блюда есть время не у многих. Поэтому люди часто покупают пельмени в магазинах у дома. Стоит отказаться от покупных пельменей, так как они содержат в составе сомнительные компоненты.
Лучше постараться сделать хотя бы ленивые пельмени, но самостоятельно.
Ингредиенты для ленивых пельменей:
- Фарш мясной — 300 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Мука — 200 мл;
- Холодная вода — 1 л.
Приготовление ленивых пельменей:
Нарезаем крупными кусочками луковицу, пропускаем через мясорубку. Луковую кашицу смешиваем с фаршем. Также в фарш высыпаем соль, перемешиваем.
В отдельную плоскую тарелку высыпаем муку. В глубокую миску выливаем воду, сформированные шарики мяса кладем в воду.
Из воды шарики выкладываем в муку, обваливаем со всех сторон.
В кастрюле доводим до кипения воду для пельменей.
Выкладываем мясные шарики в муке в кипящую воду.
В течение 5 минут варим ленивые пельмени.
Рекомендуется пельмени полить растопленным сливочным маслом. Подавать блюдо стоит с укропом, сметаной или майонезом.