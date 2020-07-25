Просто хорошие новости в субботу про 16 милых малышей манула

И просто хорошие новости в субботу. 16 детенышей краснокнижного манула родились в Новосибирском зоопарке. Корреспонденту Агентства Ruptly удалось снять новых обитателей зоопарка и пообщаться с его сотрудниками. Как рассказала заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева, малышей родили три самки – одна принесла трех котят, вторая – пять, а третья – восемь.

ТАТЬЯНА ПЕВНЕВА, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка: «Новосибирский зоопарк манулов стал содержать с 1995 года и добился больших успехов в содержании и размножении этих животных. Каждый год у нас манулы приносят потомство. Мы участвуем в Европейской программе сохранения вида. И все наши животные как раз пополняют программу и пополняют коллекцию других зоопарков».

За 25 лет в Новосибирском зоопарке было выращено 64 детеныша, потомки которых сейчас живут в зоопарках Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Японии и Финляндии.

ТАТЬЯНА ПЕВНЕВА, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка: «Они размножаются в дикой природе, конечно, но также очень много их погибает из-за того, что человеком осваиваются новые территории, лесов необитаемых становится все меньше и меньше. Для каждого вида сейчас проблема».

В России находится самый северный ареал обитания манулов. Их можно встретить в горах Алтая, а также в Туве, Бурятии и на Забайкалье. К 2000 году в дикой природе сохранилось не более 3,6 тысяч особей. Представители этого вида полностью исчезли в Китае и в Каспийском регионе.