Просто хорошие новости в субботу про медвежонка и собаку

И просто хорошие новости в субботу! Аляскинский маламут по кличке Роми подружилась с маленькой медведицей Андрейкой в «Сибирском зоопарке». Медвежонок проходит процесс реабилитации и подготовки к дикой жизни. Сотрудники зоопарка рассказали, что таких малышей в возрасте двух-трех месяцев, привозят из других зоопарков или из дикой природы после того, как медведиц убивают браконьеры.

ДАРЬЯ ТРИФОНОВА, сотрудник «Сибирского зоопарка»: «У нас проходит, непосредственно, процесс реабилитации медвежат, мы их учим, потом они у нас уезжают в заповедник в природные условия. Там они находятся под охраной, под видеонаблюдением».

Маленькая Андрейка приехала с двумя своими братьями из другого зоопарка в прошлом году, где они родились в медвежьей семье. Малышей необходимо было забрать, чтобы взрослый самец не раздавил их. Осенью этого года два брата Андрейки выросли, окрепли и уже отправились в заповедник, а малышку, которая не успела набрать вес, оставили еще на год реабилитации.

ДАРЬЯ ТРИФОНОВА, сотрудник «Сибирского зоопарка»: «Мы с ней чаще начали гулять, больше ей внимания уделять, ну и Роми, непосредственно, у нас всегда гуляет, и они начали играть, с одной руки кушать. То есть Роми постоянно ходит за Андрейкой, как только мы начинаем ее выводить, Роми ее уже ждет».

По словам сотрудников зоопарка, медвежонок в компании собаки чувствует себя намного спокойнее.

ДАРЬЯ ТРИФОНОВА, сотрудник «Сибирского зоопарка»: «Маламут Роми – это вообще особенный маламут, она в принципе у нас думает, что она хозяйка зоопарка, она всегда на самовыгуле находится, контактирует практически со всеми животными. Также у нее были отношения с волком Серегой, у них есть ребенок волкособ Аврора, то есть, она у нас и с лисами дружит, и с волками, и с медвежонком. Она у нас очень общительная и дружелюбная».

Во время прогулок Роми и Андрейка резвятся и играют, несильно покусывая друг друга. Дружба медвежонка и собаки в зоопарке – довольно редкое явление. Местные жители стали чаще посещать зверинец, чтобы посмотреть на необычную компанию друзей.

ОКСАНА СЕРГЕЕВА, посетительница зоопарка: «Это очень великолепно, что медведь с собакой сдружились, так как в природе, мне кажется, они бы были еще теми врагами, потому что в лесу мишка никогда не встретит собачку и не сможет с ней подружиться».