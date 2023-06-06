Просто и очень вкусно. Рецепт норвежского сливочного супа с семгой

Лучшее в этом рецепт то, что суп можно приготовить как из филе, так и из того, что останется после разделки рыбы.

Норвежский суп готовится с любой красной рыбой, хоть в рецепте и указана семга. Также необязательно использовать именно филе. Хотя с ним, конечно, будет вкуснее. Для супа можно использовать хребет, который останется после разделки тушки рыбы, а потом просто обобрать с него мясо. Таким образом, изысканное блюдо можно приготовить, не потратив на него кучу денег. Отличным рецептом норвежского супа поделилась фуд-блогер Елена Литвин.

Норвежский сливочный суп с семгой

вода — 500 мл;

филе семги — 370 г;

картофель — 500 г;

помидоры — 300 г;

морковь — 150 г;

лук – 100 г;

сливки 10% — 500 мл;

растительное масло, зелень, соль, перец.

Нарежьте лук помельче, натрите морковь на мелкой терке. Очистите картофель и снимите кожицу с помидоров (если хотите). Картофель и помидоры нарежьте кубиками.

Налейте на дно кастрюли немного растительного масла и обжарьте лук, морковь и помидоры. Затем влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.

Добавьте картофель, соль и специи по вкусу и варите около семи минут. Затем добавьте семгу, медленно влейте сливки и варите до готовности картофеля.

Блюдо украсьте свежей зеленью. Но учтите, такому супу лучше настояться. Так что после того, как снимите его с плиты – дайте ему постоять около получаса и только потом подавайте. Можно добавить в тарелку ломтик лимона. Он придаст пикантности.

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