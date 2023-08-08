Просто манка и фарш. Ужин за 15 минут: никто не поверил, что можно готовить так вкусно и просто

Готовить котлеты — это искусство, которым владеют далеко не все люди. Дело в том, что при всей универсальности котлет, это блюдо весьма прихотливое. Можно испортить котлеты ингредиентами. Например, взять слишком много хлеба в фарш. Тогда котлеты станут сухими и с большой вероятностью подгорят.

Многие повара с пренебрежением относятся также к яйцу. Некоторые считают, что от яиц в фарше для котлет нужно отказаться.

Мы расскажем про рецепт классических удачных котлет для ужина.

Ингредиенты для котлет:

Фарш — 500 г;

Манная крупа — 4 ст.л.;

Лук репчатый — шт.;

Картофель — шт.;

Яйца — шт.;

Чёрный молотый перец — 1/5 ч.л.;

Сухой молотый чеснок — 1 ч.л.;

Паприка молотая сладкая — ч.л.;

Соль — 1/2 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление котлет:

Смешиваем фарш с манной крупой, отдельно измельчаем на мелкой терке очищенный картофель и лук. Добавляем овощную массу в фарш, разбиваем яйцо, высыпаем черный молотый перец, соль, сухой чеснок и паприку, тщательно перемешиваем и отбиваем вручную.

Оставляем фарш на 10 минут до набухания манной крупы. Формируем из фарша небольшие котлеты, которые обваливаем в панировочных сухарях или муке.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки. Далее добавляем к котлетам пару ложек воды, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 15 минут.

В итоге мы имеем вкусные сочные котлеты с манной крупой. Данные котлеты не отличаются от классических, их сочетают с любым гарниром.