Просто мясо и ничего лишнего. Простой рецепт английского ростбифа

Ростбиф долгое время считался едой для богачей, но теперь его может приготовить каждый.

Английский ростбиф — это блюдо из запеченной в духовке или на гриле говяжьей вырезки, которое подается с различными гарнирами. Например, с запеченной морковью, или жареным картофелем.

Ростбиф считается национальным английским блюдом. Его начали готовить не позже 17 века, в семьях английских землевладельцев, которые имели большие пастбища и много голов скота.

Ростбиф был также символом богатства и роскоши, поскольку требовал большого куска мяса и много времени для неспешной готовки. Но теперь его может приготовить любой. Фокус расскажет, как это сделать.

Настоящий английский ростбиф

Ингредиенты:

1-1,5 кг говяжьей вырезки (можно с костью или без);

2 столовые ложки растительного масла;

соль и черный перец по вкусу;

2 стакана говяжьего бульона или воды;

2 столовые ложки муки.

Дайте мясу достичь комнатной температуры. Смажьте его маслом и посыпьте солью и перцем со всех сторон.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Положите мясо на противень или в форму для запекания и поставьте в духовку на 15 минут, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Снизьте температуру до 180 градусов и продолжайте запекать мясо еще 45-60 минут в зависимости от желаемой степени прожарки. Для определения готовности можно использовать термометр для мяса: для средней прожарки температура должна быть около 60 градусов, для хорошо прожаренного ростбифа — около 70 градусов.

Выньте мясо из духовки и переложите на решетку или доску. Накройте его фольгой и полотенцем и дайте отдохнуть минут 15-20.

В это время приготовьте соус из сока, который остался на противне или в форме. Перелейте его в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Разведите муку в небольшом количестве холодной воды и добавьте в соус, помешивая. Добавьте бульон или воду и доведите до кипения. Варите соус, пока он не загустеет. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Нарежьте мясо на тонкие ломтики и подавайте с соусом и гарнирами на ваш выбор. Традиционно, к ростбифу подают йоркширский пудинг, и картофельное пюре. Пюре приготовить очень просто, но есть несколько секретов.