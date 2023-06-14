Просто море удовольствия. Беру фарш и готовлю сочные и вкусные рулетики

Такое популярное блюдо, как рулет, пришло к нам несколько столетий назад из западноевропейской кухни. В результате многочисленных экспериментов поваров это блюдо стало весьма популярным.

Считается, что рулет появилось в Швейцарии, но подобные рецепты существовали в кухнях других стран.

Рулет почти всегда достоин праздничного стола, можно создавать как десертные блюда, так и мясные, овощные. Как раз о рецепте рулетиков из фарша мы расскажем.

Ингредиенты для рулетиков:

Фарш – 300 г;

Хлеб – 4 ломтика;

Молоко – 3 ст. л.;

Горчица – 1 ст. л.;

Кориандр – ¼ ч. л.;

Сушеный чеснок – ½ ч. л.;

Яйцо – 2 штуки;

Бекон – 200 г;

Соль – ½ ч. л.;

Молотый черный перец – ½ ч. л.;

Зелень – по вкусу.

Приготовление рулетиков:

Мякиш хлеба замачиваем в молоке. После того как хлеб пропитался, отжимаем лишнюю жидкость и крошим мякиш в фарш.

В мясную массу добавляем пропущенный через мясорубку лук, горчицу, зелень, черный молотый перец, соль, кориандр, измельченный чеснок и яйца, все тщательно перемешиваем.

Формируем из фарша овальные тефтели небольшого размера. Каждую тефтельку заворачиваем в ломтик бекона.

Рулетики выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем рулеты в разогретой духовке до 200 градусов 20 минут. Во время выпекания необходимо переворачивать рулетики, чтобы они подрумянились со всех сторон.

Таким образом, рулетики будут отличной сытной закуской для торжества. Если добавить к мясным рулетам гарнир, то можно получить полноценное блюдо.