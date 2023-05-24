Просто мука и горячая вода. Готовлю вкусные пончики без яиц и молока

Многие отмечают, что сейчас стало довольно трудно найти вкусную домашнюю выпечку. Большинство магазином предлагает хлеб и булочки в упаковках, открывая которые не чувствуется запах изделия.
При этом такие пирожки и булочки черствые, имеют не особо выраженный вкус выпечки. Даже в кондитерских наткнуться на ароматную свежую выпечку становится сложнее.
Поэтому необходимо самостоятельного готовить булочки и пирожки. Некоторые для этих целей покупают специальные духовки или хлебопечки. Мы расскажем, как можно сделать пышки из простых ингредиентов без духовки.
Ингредиенты для пышек:
- мука — 500 г;
- вода — 350 мл;
- сахар — ст. л.;
- соль — ч. л.;
- растительное масло — ст. л.;
- сухие дрожжи — ст. л.
Приготовление пышек:
В теплую воду надо высыпать дрожжи и сахар, смешать компоненты. В смесь выливаем растительное масло, высыпаем постепенно муку.
После каждой порции муки, надо тщательно перемешивать тесто, создавая эластичную и не липкую консистенцию. В полученное тесто надо добавить соль, вымесить заново колобок.
Смазываем колобок растительным маслом и оставляем в тепле под пищевой пленкой на 15 минут. Затем тесто снова вымешиваем и оставляем под целлофаном на полчаса.
Далее смазываем руки маслом и снова вымешиваем тесто. Формируем из колобка 7 маленьких комочков теста.
В сковороде и в сотейнике разогреваем растительное масло, руками делаем в комках дырочку посередине. Выкладываем изделие в масло на сковороде, обжариваем одну из сторон.
Затем перекладываем пышку в сотейник, где масла побольше и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
В итоге получаются пышки из минимума ингредиентов. Это отличная замена покупному хлебу, так как изделие можно сочетать даже с супами.