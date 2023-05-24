Просто мука и горячая вода. Готовлю вкусные пончики без яиц и молока

Многие отмечают, что сейчас стало довольно трудно найти вкусную домашнюю выпечку. Большинство магазином предлагает хлеб и булочки в упаковках, открывая которые не чувствуется запах изделия.

При этом такие пирожки и булочки черствые, имеют не особо выраженный вкус выпечки. Даже в кондитерских наткнуться на ароматную свежую выпечку становится сложнее.

Поэтому необходимо самостоятельного готовить булочки и пирожки. Некоторые для этих целей покупают специальные духовки или хлебопечки. Мы расскажем, как можно сделать пышки из простых ингредиентов без духовки.

Ингредиенты для пышек:

мука — 500 г;

вода — 350 мл;

сахар — ст. л.;

соль — ч. л.;

растительное масло — ст. л.;

сухие дрожжи — ст. л.

Приготовление пышек:

В теплую воду надо высыпать дрожжи и сахар, смешать компоненты. В смесь выливаем растительное масло, высыпаем постепенно муку.

После каждой порции муки, надо тщательно перемешивать тесто, создавая эластичную и не липкую консистенцию. В полученное тесто надо добавить соль, вымесить заново колобок.

Смазываем колобок растительным маслом и оставляем в тепле под пищевой пленкой на 15 минут. Затем тесто снова вымешиваем и оставляем под целлофаном на полчаса.

Далее смазываем руки маслом и снова вымешиваем тесто. Формируем из колобка 7 маленьких комочков теста.

В сковороде и в сотейнике разогреваем растительное масло, руками делаем в комках дырочку посередине. Выкладываем изделие в масло на сковороде, обжариваем одну из сторон.

Затем перекладываем пышку в сотейник, где масла побольше и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

В итоге получаются пышки из минимума ингредиентов. Это отличная замена покупному хлебу, так как изделие можно сочетать даже с супами.