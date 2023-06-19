Просто надрежьте помидоры. Нереально вкусная закуска «Яблоки Любви»

В некоторых странах помидоры принято называть “яблоками любви”. Данное название этого овоща произошло неслучайно. Оно имеет яркие ассоциации, которые современному человеку осознать трудно.

Дело в том, что в XVIII веке помидор был весьма экзотическим овощем. Его можно сравнить с авокадо. Новинка в гастрономической культуре Европы вызывала ассоциации с сердцем и яблоком. По этой причине французы назвали помидор “яблоком любви”.

Стоит узнать рецепт приготовления простой закуски из помидор.

Ингредиенты для закуски из помидор:

Помидоры — 7 шт.;

Укроп — пучок;

Чеснок — 4 зубчика;

Соль — 1 ст.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Прованские травы — 1 ч.л.;

Приправа для моркови по-корейски — 1 ч.л.;

Черный перец — 1/3 ч.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Яблочный уксус — 2 ст.л.

Приготовление томатной закуски:

Мелко шинкуем пучок укропа, смешиваем зелень в миске с солью и сахаром. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в миску с укропом. Добавляем к зелени прованские травы, черный молотый перец и приправу для моркови по-корейски, смешиваем.

Помидоры не до конца разрезаем на 4 четвертинки, куда выкладываем полученную смесь из зелени.

Перекладываем помидоры в целлофановый пакет, поливаем разрезы уксусом и растительным маслом.

Запечатываем пакет, отправляем помидоры в холодильник на 12 часов.

Можно нарезать тонкими слайсами острый перец и положить к помидорам в пакет. Так томатная закуска станет более острой и терпкой.