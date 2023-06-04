Просто нарезаю помидоры кружочками. Рецепт быстрого и вкусного салата: буду готовить всё лето

Трудно поверить, однако, в давние времена помидор считался экзотическим овощем. Его привезли в Европу первооткрыватели новых земель в XVII веке. Тогда данный овощ было принято не употреблять в пищу, а высаживать в садах знатных особ.

Спустя небольшой промежуток времени помидоры стали употреблять в пищу. Повара начали изобретать новые блюда, связанные с помидором. Овощ засаливали, сушили, жарили и отваривали.

Так во многих странах появились свои способы приготовления помидор. Например, так зародился рецепт томатной пасты.

Мы расскажем, как можно сделать вкусную закуску из помидор.

Ингредиенты для томатной закуски:

Помидоры — 500 г;

Лук — шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Укроп — пучок;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Уксус 9% — ст.л.;

Сахар — ч.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец — ⅓ ч.л.

Приготовление томатной закуски:

Помидоры и репчатый лук надо нарезать тонкими полукольцами. Чеснок придавливаем ножом и мелко шинкуем, как и укроп.

В глубокую тару укладываем несколько слоев, чередуем помидоры, лук и смесь чеснока и укропа. Отдельно смешиваем растительное масло с уксусом, сахаром, солью и черным молотым перцем.

Поливаем данной заправкой слои помидор и лука. Накрываем тару пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут.

В итоге получается отменная закуска из маринованных помидор с луком.

Это блюдо отлично подходит к шашлыку и другим мясным блюдам.