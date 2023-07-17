Просто нарежьте огурцы с помидорами. Самый простой и быстрый летний рецепт

Одним из самых вкусных салатов во всем мире считается салат из огурцов и помидоров. В некоторых северных государствах готовят данное блюдо из маринованных овощей. Однако, в большинстве, люди предпочитают салат из свежих огурцов и помидор.
Это сочетание овощей самое оптимальное для любого времени года. Причем салат из огурцов и помидор подходит для многих блюд. Например, для котлеты с картофельным пюре, для шашлыка.
Есть модернизированные способы приготовления этого салата. Покажем, как сделать закуску из помидор и огурца.
Ингредиенты для овощной закуски:
- огурцы — 650 г;
- помидоры — 650 г;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- соль — ч. л.;
- сахар — ч. л.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- яблочный уксус — 20 мл.
Приготовление овощной закуски:
Удаляем плодоножки у огурцов и помидор. Огурцы нарезаем крупными кусочками, а помидор делим на две части. Соединяем в глубокой миске помидоры и огурцы.
Шинкуем мелко укроп и петрушку, добавляем к овощам. Солим салат, высыпаем сахар, выливаем оливковое масло. Шинкуем мелко зубчики чеснока, выкладываем в смесь огурцов и помидор.
Заливаем смесь яблочным уксусом и тщательно перемешиваем.
Накрываем тару крышкой и отправляем блюдо на пару часов в холодильник.
Получается необычная закуска из огурцов и помидор. Эти маринованные овощи можно есть отдельно или добавлять в салаты.