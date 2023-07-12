Просто нарежьте помидоры дольками. Рецепт, который я буду готовить всё лето: вкусно и быстро

Польза помидор для организма невероятно большая. Дело в том, что в томатах содержится много клетчатки и витаминов группы В. кроме того, в помидорах имеется аскорбиновая и фолиевая кислоты.

Томаты также обладают большим скоплением калия и натрия, фосфора и магния. По этой причине стоит включать томатные блюда в свой рацион питания. Это отличный способ повысить иммунитет и даже побороть некоторые заболевания.

Однако, некоторые не знают интересных рецептов блюд из томатов. Поэтому их не готовят. Мы поделимся интересными способами приготовления закуски из томатов.

Ингредиенты для томатной закуски:

Помидоры — 600 г;

Укроп — пучок;

Базилик — пучок;

Чеснок — 4 зубчика;

Соль — 1/2 ч.л.;

Сахар — 2 ч.л.;

Черный перец — 1/3 ч.л.;

Яблочный уксус — 1 ст.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление томатной закуски:

Нарезаем крупными дольками помидоры и перекладываем в глубокую тару. Шинкуем мелко базилик и укроп, пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты.

Высыпаем к зелени и чесноку соль, сахарный песок, черный перец, выливаем яблочный уксус и растительное масло, перемешиваем. Выкладываем зелень и чеснок со специями на помидоры, распределяем равномерно.

Накрываем томаты крышкой, убираем в тепло на полчаса.

В итоге мы имеем вкусные и ароматные маринованные помидоры.

Из используют как закуску и ингредиент для салатов.