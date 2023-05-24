Просто нарежьте помидоры. Готовлю такой салат каждый день: всё дело в шикарном маринаде

Помидоры появились в Европе благодаря Христофору Колумбу. Он привез это диковинное растение из Западной Индии. Томаты стали распространяться по всей европейской части материка.

Выращивать овощ стали в XVI веке. Многие не понимали, как данную ягоду можно употреблять в пищу, поэтому в основном сажали помидоры в садах для красоты. Подобная участь ожидала и картофель.

Спустя несколько веков помидоры стали неотъемлемой частью многих блюд. В XIX веке томаты называли “яблоками любви”.

Приготовим простой салат с помидорами на каждый день.

Ингредиенты для томатного салата:

Помидоры — кг;

Сладкий перец — шт.;

Лук репчатый — шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Укроп — пучок;

Растительное масло — 100 мл;

Яблочный уксус — 2 ст.л.;

Соль — ч.л.;

Сахар — 1/2 ч.л.;

Базилик — ч.л.

Приготовление томатного салата:

Нарезаем крупными дольками помидоры, режем маленькими кубиками репчатый лук. В отдельной миске соединяем растительное масло с яблочным уксусом, солью и сахаром.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь масла и уксуса. Шинкуем мелко укроп, высыпаем ½ часть в форму для запекания вместе с базиликом. Выкладываем на дно формы также часть лука и ломтиков помидор.

Нарезаем на кусочки среднего размера очищенный сладкий перец, часть выкладываем к смеси лука и помидор. Заливаем ½ частью маринада овощи, выкладываем второй слой лука, помидор и перца.

Выливаем на овощной слой остатки маринада, накрываем плотно крышкой. Оставляем салат на час в холодильнике, а затем тщательно перемешиваем.

Получается незамысловатый салат из нескольких компонентов. Его можно считать диетическим, ибо в составе нет даже майонеза.