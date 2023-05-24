Просто нарежьте помидоры. Готовлю такой салат каждый день: всё дело в шикарном маринаде

Помидоры появились в Европе благодаря Христофору Колумбу. Он привез это диковинное растение из Западной Индии. Томаты стали распространяться по всей европейской части материка.
Выращивать овощ стали в XVI веке. Многие не понимали, как данную ягоду можно употреблять в пищу, поэтому в основном сажали помидоры в садах для красоты. Подобная участь ожидала и картофель.
Спустя несколько веков помидоры стали неотъемлемой частью многих блюд. В XIX веке томаты называли “яблоками любви”.
Приготовим простой салат с помидорами на каждый день.
Ингредиенты для томатного салата:
- Помидоры — кг;
- Сладкий перец — шт.;
- Лук репчатый — шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Укроп — пучок;
- Растительное масло — 100 мл;
- Яблочный уксус — 2 ст.л.;
- Соль — ч.л.;
- Сахар — 1/2 ч.л.;
- Базилик — ч.л.
Приготовление томатного салата:
Нарезаем крупными дольками помидоры, режем маленькими кубиками репчатый лук. В отдельной миске соединяем растительное масло с яблочным уксусом, солью и сахаром.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь масла и уксуса. Шинкуем мелко укроп, высыпаем ½ часть в форму для запекания вместе с базиликом. Выкладываем на дно формы также часть лука и ломтиков помидор.
Нарезаем на кусочки среднего размера очищенный сладкий перец, часть выкладываем к смеси лука и помидор. Заливаем ½ частью маринада овощи, выкладываем второй слой лука, помидор и перца.
Выливаем на овощной слой остатки маринада, накрываем плотно крышкой. Оставляем салат на час в холодильнике, а затем тщательно перемешиваем.
Получается незамысловатый салат из нескольких компонентов. Его можно считать диетическим, ибо в составе нет даже майонеза.