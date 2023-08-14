Просто натираю кабачок и добавляю немного фарша. Так вкусно, что готовлю каждый день

Котлета с французского языка переводится как ребрышко. Кажется, что котлета современного образца не имеет ничего общего с ребрышками. Однако, в период появления котлет, то есть в XVIII веке, это блюдо состояло из целого куска мяса с косточкой. Как правило, брали участок из ребер свинины для готовки котлет.

В нашей стране концепция котлет изменилась. Рубленое мясо стало более актуальным для дворян, нежели кусок мяса на кости.

Мы расскажем, как модернизировались котлеты со временем.

Ингредиенты для котлет с кабачком:

Кабачок – 1 шт.;

Фарш – 500 г;

Овсяные хлопья – 200 г;

Сметана – 2 ст.л.;

Яйцо – 2 шт.;

Соль – 1 ч.л.;

Перец черный — щепотка;

Чеснок – 2 зубчика.

Ингредиенты для соуса:

Вода – 150 мл;

Сметана – 2 ст.л.;

Соль – ½ ч.л.;

Паприка – 1 ч.л.

Приготовление котлет с кабачком:

У кабачков удаляем плодоножки и измельчаем на крупных резцах терки. Смешиваем кабачковую массу с фаршем, сметаной, яйцами, черным перцем и солью.

В блендере превращаем овсяные хлопья в крошку, которую высыпаем в фарш. Измельчаем чеснок на маленьких резцах терки, добавляем в фарш, тщательно перемешиваем компоненты до однородности.

Делим смесь на 12 равных частей, формируем котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Для приготовления соуса в отдельной чаше соединяем воду со сметаной, солью и паприкой, перемешиваем. В чистую сковороду выкладываем обжаренные котлеты, поливаем соусом и накрываем крышкой.

Готовим котлеты на медленном огне 15 минут.

Подавать котлеты из кабачков и фарша можно с салатом или картофельным пюре. Это хороший способ использовать кабачки с пользой в блюдах.