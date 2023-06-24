Просто натираю кабачок и капусту. Лучший рецепт без яиц: готовлю каждый день по заказу мужа

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Существует множество сочетаемых между собой продуктов. Например, логично, что картофель может стать отменным гарниром для мяса, при этом рыба не всегда подходит к пюре.

Некоторые сочетания продуктов кажутся странными, при этом дают невероятный вкус. В числе таких продуктов — кабачок и капуста.
Европейцы не особо любят сочетать эти овощи вместе, так как считают, что они дают своеобразный вкус. Однако, при приготовлении оладий из этих овощей, трудно поверить в плохую сочетаемость этих продуктов.

Ингредиенты для кабачковых оладий:

  • Капуста — 300 г;
  • Кабачок — 350 г;
  • Соль — 0,5 ч.л.;
  • Копченая паприка — 0,5 ч.л.;
  • Сметана — 1 ст.л.;
  • Мука — 7 ст.л.

Приготовление кабачковых оладий:

Измельчаем на крупных резцах терки кабачок и капусту, солим, высыпаем копченую паприку. К овощной массе выкладываем сметану, перемешиваем.

Просеиваем в массу муку, замешиваем тесто для оладий. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по столовой ложке теста.

Оладьи обжариваем под крышкой на среднем огне до золотистой корочки.

Просто натираю кабачок и капусту. Лучший рецепт без яиц: готовлю каждый день по заказу мужа

Надо подрумянить оладьи с обеих сторон.

Просто натираю кабачок и капусту. Лучший рецепт без яиц: готовлю каждый день по заказу мужа

Избавиться от лишнего жира на оладьях поможет бумажное полотенце.

Просто натираю кабачок и капусту. Лучший рецепт без яиц: готовлю каждый день по заказу мужа

Рекомендуется употреблять овощные оладьи горячими, так они будут вкуснее.

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