Просто натираю кабачок и капусту. Лучший рецепт без яиц: готовлю каждый день по заказу мужа

Существует множество сочетаемых между собой продуктов. Например, логично, что картофель может стать отменным гарниром для мяса, при этом рыба не всегда подходит к пюре.
Некоторые сочетания продуктов кажутся странными, при этом дают невероятный вкус. В числе таких продуктов — кабачок и капуста.
Европейцы не особо любят сочетать эти овощи вместе, так как считают, что они дают своеобразный вкус. Однако, при приготовлении оладий из этих овощей, трудно поверить в плохую сочетаемость этих продуктов.
Ингредиенты для кабачковых оладий:
- Капуста — 300 г;
- Кабачок — 350 г;
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Копченая паприка — 0,5 ч.л.;
- Сметана — 1 ст.л.;
- Мука — 7 ст.л.
Приготовление кабачковых оладий:
Измельчаем на крупных резцах терки кабачок и капусту, солим, высыпаем копченую паприку. К овощной массе выкладываем сметану, перемешиваем.
Просеиваем в массу муку, замешиваем тесто для оладий. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по столовой ложке теста.
Оладьи обжариваем под крышкой на среднем огне до золотистой корочки.
Надо подрумянить оладьи с обеих сторон.
Избавиться от лишнего жира на оладьях поможет бумажное полотенце.
Рекомендуется употреблять овощные оладьи горячими, так они будут вкуснее.