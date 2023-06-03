Просто натираю картофель на терке. Вкусный и простой завтрак за считанные минуты: вся семья в восторге.

Картофельные лепешки стали особенно популярны после того, как люди научились правильно использовать в готовке картошку. С этим овощем вскоре начали активно экспериментировать, создавая интересные яства.

Вскоре картофель добавили в мучные продукты. Появились пироги с картошкой, а также картофельное пюре — один из самых востребованных гарниров.

Трудно сейчас представить жизнь без картофеля. Мы употребляем его в пищу буквально каждый день. Не стоит увлекаться с потреблением картофеля, так как он содержит в себе много крахмала.

Мы расскажем о том, как сделать вкусные картофельные лепешки.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

Картофель — 450 г;

Яйцо — шт.;

Соль — ⅓ ч.л.;

Черный молотый перец — щепотка;

Сыр — 80 г;

Зеленый лук — 35 г;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление картофельных лепешек:

Картофель очищаем и измельчаем на крупных резцах терки. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем соль и черный молотый перец, взбиваем.

Сыр натираем мелко, зеленый лук шинкуем. Выкладываем лук и сыр в яичную смесь, перемешиваем.

Избавляем картофельную массу от лишней влаги, делим на две равные части. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем и равномерно распределяем часть картофеля.

На слой картофеля выкладываем слой из сыра и лука, накрываем остатками картофельной массы.

Под крышкой на среднем огне обжариваем лепешку с одной стороны 10 минут.

Далее аккуратно переворачиваем лепешку на вторую сторону при помощи тарелки. Обжариваем без крышки вторую сторону лепешки 5-7 минут.

В результате получается картофельная лепешка с сыром. Это хороший вариант блюда на завтрак, готовится быстро и из простых ингредиентов.