Просто натираю яблоки и заливаю тестом. Вкуснейший рулет к чаю за 15 минут

Кондитерские рулеты являются одним из самых простых и гениальных видов десерта. По сути, это бисквит, в который скручивается начинка. Причем начинять рулеты можно множеством начинок. Например, мы часто видим в магазинах рулеты со сгущенным молоком, шоколадом или фруктами, ягодами.

Часто рулеты покупают для чаепития и других мероприятий. Однако, покупные рулеты не могут сравниться по вкусовым качествам с домашним. Поэтому стоит приготовить яблочный рулет самостоятельно.

Ингредиенты для яблочного рулета:

яблоки — 6 шт.;

сгущенное молоко — 380 г;

яйца — 2 шт.;

соль — ⅓ ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

мука — 150 г.

Приготовление яблочного рулета:

Яблоки нужно очистить от кожуры и измельчить на маленьких резцах терки. Противень (30х40 см) застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность измельченное яблоко. В духовке выпекаем яблочную массу при 180 градусах 6 минут.

В миску со сгущенным молоком разбиваем яйца, солим и тщательно перемешиваем. Постепенно в сгущенное молоко просеиваем муку, замешиваем тесто.

В тесто высыпаем соду, выливаем лимонный сок, смешиваем компоненты. Запеченную яблочную массу поливаем тестом, равномерно распределяем смесь по противню.

Выпекаем бисквит 15 минут при 180 градусах. После выпекания нужно свернуть пласт в рулет, не дожидаясь остывания.

Таким образом получается приготовить простой яблочный рулет. Также его поверхность можно смазать кремом перед тем, как закручивать.