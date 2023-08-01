Просто натрите 2 кабачка. Так вкусно я еще не готовила: намного лучше, чем чебуреки

В эпоху здорового питания трудно представить, чтобы кто-либо ел чебуреки. Это весьма сытная, при этом жирная и вредная пища с вокзалов и рынков. Однако, оказывается, любую еду можно превратить в диетическую. Для этого нужно добавить в привычные для многих мясные чебуреки овощи.
Например, можно приготовить чебуреки с кабачками. По вкусу они, разумеется, будут отличаться от классических мясных. Но, чебуреки с кабачковой начинкой полезнее. При этом, правильное приготовление овощных чебуреков станет для вас альтернативой вредной пище.
Ингредиенты для кабачковых чебуреков:
- кабачка — 3 шт.;
- лук репчатый — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- зеленый лук — пучок;
- соль — щепотка.
Ингредиенты для теста:
- мука — 500 г;
- кипяток — 300 мл;
- соль — 1 ч.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.
Приготовление кабачковых чебуреков:
В миску с мукой высыпаем соль, выливаем кипяток и растительное масло, тщательно перемешиваем лопаткой. Когда тесто остынет, вымешиваем его руками до эластичного мягкого состояния.
Перекладываем тесто в целлофановый пакет, оставляем на полчаса. Измельчаем на крупной терке кабачки, посыпаем солью и оставляем на 10-15 минут.
Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в сковороду с растительным маслом, обжариваем. Не забываем в лук добавить щепотку соли.
Обжариваем лук в течение 5 минут. В это время отжимаем из кабачков лишнюю жидкость, выкладываем кабачковую массу к луку, готовим овощи вместе 5 минут.
Шинкуем мелко зеленый лук, можно также нарезать мелко укроп и петрушку. Выкладываем к луку и кабачкам зеленый лук и зелень, перемешиваем.
Измельчаем на крупной терке сыр, посыпаем горячую овощную начинку, перемешиваем снова.
Обминаем тесто, делим на 8 одинаковых колобков. Каждый колобок раскатываем в тонкий круглый пласт.
Выкладываем на часть пласта по столовой ложке начинки.
Накрываем начинку второй частью пласта, запечатываем овощную массу внутри. Создаем красивый узор на шве при помощи вилки.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем чебуреки. На среднем огне обжариваем тесто с обеих сторон до золотистой корочки.
В итоге мы имеем вкусные овощные чебуреки. Лишнее масло можно впитать в бумажное полотенце.