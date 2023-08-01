Просто натрите 2 кабачка. Так вкусно я еще не готовила: намного лучше, чем чебуреки

В эпоху здорового питания трудно представить, чтобы кто-либо ел чебуреки. Это весьма сытная, при этом жирная и вредная пища с вокзалов и рынков. Однако, оказывается, любую еду можно превратить в диетическую. Для этого нужно добавить в привычные для многих мясные чебуреки овощи.

Например, можно приготовить чебуреки с кабачками. По вкусу они, разумеется, будут отличаться от классических мясных. Но, чебуреки с кабачковой начинкой полезнее. При этом, правильное приготовление овощных чебуреков станет для вас альтернативой вредной пище.

Ингредиенты для кабачковых чебуреков:

кабачка — 3 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

сыр — 100 г;

зеленый лук — пучок;

соль — щепотка.

Ингредиенты для теста:

мука — 500 г;

кипяток — 300 мл;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление кабачковых чебуреков:

В миску с мукой высыпаем соль, выливаем кипяток и растительное масло, тщательно перемешиваем лопаткой. Когда тесто остынет, вымешиваем его руками до эластичного мягкого состояния.

Перекладываем тесто в целлофановый пакет, оставляем на полчаса. Измельчаем на крупной терке кабачки, посыпаем солью и оставляем на 10-15 минут.

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в сковороду с растительным маслом, обжариваем. Не забываем в лук добавить щепотку соли.

Обжариваем лук в течение 5 минут. В это время отжимаем из кабачков лишнюю жидкость, выкладываем кабачковую массу к луку, готовим овощи вместе 5 минут.

Шинкуем мелко зеленый лук, можно также нарезать мелко укроп и петрушку. Выкладываем к луку и кабачкам зеленый лук и зелень, перемешиваем.

Измельчаем на крупной терке сыр, посыпаем горячую овощную начинку, перемешиваем снова.

Обминаем тесто, делим на 8 одинаковых колобков. Каждый колобок раскатываем в тонкий круглый пласт.

Выкладываем на часть пласта по столовой ложке начинки.

Накрываем начинку второй частью пласта, запечатываем овощную массу внутри. Создаем красивый узор на шве при помощи вилки.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем чебуреки. На среднем огне обжариваем тесто с обеих сторон до золотистой корочки.

В итоге мы имеем вкусные овощные чебуреки. Лишнее масло можно впитать в бумажное полотенце.