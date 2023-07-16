Просто натрите кабачок и добавьте 2 яйца. Вкусный и лёгкий: летний рецепт на каждый день

Кабачки имеют много интересных свойств, благодаря которым и стали популярны во всем мире. Например, существует много кабачковых диет. При этом, данные рационы питания весьма полезные и эффективные в плане оздоровления и похудения.
Также кабачки используются в дорогих ресторанах для составления весьма специфических блюд. Например, кабачки есть в рецептах “Рататуй” в разных вариациях.
Помимо этого блюда, с кабачками можно придумать другие закуски. Расскажем, как сделать кабачковый омлет.
Ингредиенты для кабачкового омлета:
- Кабачки — 1 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Чёрный молотый перец — щепотка;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Укроп — пара веточек;
- Растительное масло -1 ст.л.;
- Сливочное масло — 7 г.
Приготовление кабачкового омлета:
Измельчаем кабачок на крупных резцах терки. В отдельной таре взбиваем яйца с черным молотым перцем и пропущенным через пресс зубчиком чеснока.
Соединяем яйца с кабачковой массой, тщательно перемешиваем.
В сковороде растапливаем сливочное, разогреваем растительное масла.
Выкладываем смесь на дно сковороды, выравниваем по поверхности. Омлет готовим на медленном огне 7 минут под крышкой.
Далее солим поверхность омлета.
Шинкуем укроп, выкладываем на верхушку омлета.
Получается отменный завтрак из кабачка и яиц. Это полезное блюдо, которое подходит для всей семьи.