Просто натрите кабачок и добавьте 2 яйца. Вкусный и лёгкий: летний рецепт на каждый день

Кабачки имеют много интересных свойств, благодаря которым и стали популярны во всем мире. Например, существует много кабачковых диет. При этом, данные рационы питания весьма полезные и эффективные в плане оздоровления и похудения.

Также кабачки используются в дорогих ресторанах для составления весьма специфических блюд. Например, кабачки есть в рецептах “Рататуй” в разных вариациях.

Помимо этого блюда, с кабачками можно придумать другие закуски. Расскажем, как сделать кабачковый омлет.

Ингредиенты для кабачкового омлета:

Кабачки — 1 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Чёрный молотый перец — щепотка;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — 1/4 ч.л.;

Укроп — пара веточек;

Растительное масло -1 ст.л.;

Сливочное масло — 7 г.

Приготовление кабачкового омлета:

Измельчаем кабачок на крупных резцах терки. В отдельной таре взбиваем яйца с черным молотым перцем и пропущенным через пресс зубчиком чеснока.

Соединяем яйца с кабачковой массой, тщательно перемешиваем.

В сковороде растапливаем сливочное, разогреваем растительное масла.

Выкладываем смесь на дно сковороды, выравниваем по поверхности. Омлет готовим на медленном огне 7 минут под крышкой.

Далее солим поверхность омлета.

Шинкуем укроп, выкладываем на верхушку омлета.

Получается отменный завтрак из кабачка и яиц. Это полезное блюдо, которое подходит для всей семьи.