Просто приготовить. Рецепт очень сочной курицы

Это блюдо очень быстро готовится и получается не хуже, чем в ресторане.

Курицу сложно испортить. Но возможно. Вкусней всего она получается, если приложить минимум усилий. Тогда она выйдет сочной, ароматной и очень вкусной. Все дело в маринаде. После того, как она замаринуется, нужно будет просто запечь ее в духовке.

Идеально для тех, кто любит вкусно поесть, но ненавидит долго стоять у плиты. Рецепт опубликовала известный украинский шеф-повар Валя Саенко.

Сочная курица

Ингредиенты:

бедро куриное – 6 шт;

йогурт греческий без наполнителей – 3 полных столовых ложки;

чеснок – 5 зубчиков;

половинка лимона;

тимьян или орегано, соль, перец, масло, копченая паприка.

Хоть в рецепте и указаны бедрышки, но вы можете взять любую часть курицы, даже филе. Именно его обычно не любят за то, что после приготовления оно выходит сухим.

Смазываем бедрышки йогуртом и маслом, посыпаем всеми специями, добавляем чеснок, пропущенный через пресс и лимонный сок.

Оставляем мариноваться на пару часов. Больше времени не потребуется, так как в маринаде есть кислота, а курица очень нежная.

После выкладывает в форму и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Пусть курица зарумянится. Можно добавить половинку лимона для ароматности. Потом просто выбросьте ее.

Запекайте около получаса. Если куски мяса слишком большие, то сначала запекайте при 180 градусов полчаса, а потом еще 10 минут при 220. Тогда она точно зарумянится. После приготовления получится вкусный соус, так что подавать такую курицу можно с любой кашей, или картофельным пюре. Его можно приготовить по этому рецепту.