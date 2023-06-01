Просто смешиваю капусту с кефиром. Еврейские драники — вкуснее в жизни не ела

Драники — это национальное блюдо из Беларуси. Оно стало особенно популярно в нашей стране в XX веке. Картофель был одним из самых распространенных овощей. Поэтому домохозяйки старались разнообразить блюда с картошкой.

Однако, разнообразие в меню посещало не только советских женщин. Евреи тоже имеют свой рецепт драников. Еврейские драники готовятся из капусты, без добавления картофеля. Это сытное, бюджетное блюдо, которое можно готовить постоянно. Мы расскажем, как приготовить капустные драники.

Ингредиенты для капустных драников:

кефир — 400 мл;

яйцо — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

сода — ч.л.;

мука — 400 мл;

капуста — 500 г;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.

Приготовление капустных драников:

Необходимо мелко нашинковать капусту, нарезать репчатый лук кубиком, а морковь измельчить на терке. В сковороду с горячим растительным маслом выкладываем лук, доводим до мягкости.

К луку выкладываем капусту и морковь, накрываем смесь овощей крышкой и тушим до готовности.

В это время надо взбить яйца с солью, а в кефире растворить соду.

Смешиваем яичную массу и кефир, просеиваем в смесь муку.

В полученное тесто выкладываем тушеные овощи, снова перемешиваем.

В сковороде обжариваем на небольшом количестве масла драники. Выкладываем тесто на поверхность ложкой, на среднем огне готовим до золотистой корочки.

Получаются пышные еврейские драники из капусты. Это хорошая замена привычным драникам и повод разнообразить рацион питания.