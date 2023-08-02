Просто сварила кабачки и всё смешала. Самая быстрая закуска: чем дольше стоят, тем вкуснее

Культура приготовления закусок в разных культурах мира не одинаковая. Для нашей страны важно, чтобы закуска была сытной, могла стать полноценным продолжением банкета. Для европейцев закуска — это нечто эфемерное. То есть, это не сытные блюда, необходимые лишь для легкого насыщения.

Вероятно, по этой причине, у славянских народов много различных видов закусок. Зимой чаще используются салаты, канапе и бутерброды. Летом в качестве закуски применяются легкие блюда из овощей.

Расскажем о приготовлении закуски из кабачков.

Ингредиенты для закуски из кабачков:

кабачки — 3 шт.;

соль — 1 ст.л.;

вода — 1,5 л.

Ингредиенты для маринада:

сладкий перец — шт.;

петрушка — 50 г;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — ½ ч.л.;

острый красный перец — ½ ч. л7;

мёд — 50 г;

лимонный сок -3 ст.л.;

растительное масло — 70 мл.

Приготовление закуски из кабачков:

Нарезаем крупными кольцами кабачки.

В кастрюле разогреваем литр воды, солим и выкладываем кабачки. Спустя пару минут закипания сливаем воду, оставляем кабачки в дуршлаге.

Нарезаем маленьким кубиком очищенный сладкий перец, шинкуем петрушку. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь перца и петрушки.

Добавляем к овощам мед, соль, острый красный перец и лимонный сок.

В миску выкладываем ½ часть кабачков, накрываем ½ частью смеси перца и петрушки.

Выкладываем на слой маринада кабачки, аналогично накрываем смесью овощей и зелени. В сковороде стоит раскалить растительное масло, вылить его на кабачки в маринаде.

Накрываем блюдо крышкой и отправляем в холодильник на 15 минут.

Эта закуска в отличие от других блюд готовится быстро. При этом, кабачковая закуска не требует особых усилий при готовке.