Просто сварила кабачки и всё смешала. Самая быстрая закуска: чем дольше стоят, тем вкуснее

Культура приготовления закусок в разных культурах мира не одинаковая. Для нашей страны важно, чтобы закуска была сытной, могла стать полноценным продолжением банкета. Для европейцев закуска — это нечто эфемерное. То есть, это не сытные блюда, необходимые лишь для легкого насыщения.
Вероятно, по этой причине, у славянских народов много различных видов закусок. Зимой чаще используются салаты, канапе и бутерброды. Летом в качестве закуски применяются легкие блюда из овощей.
Расскажем о приготовлении закуски из кабачков.
Ингредиенты для закуски из кабачков:
- кабачки — 3 шт.;
- соль — 1 ст.л.;
- вода — 1,5 л.
Ингредиенты для маринада:
- сладкий перец — шт.;
- петрушка — 50 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — ½ ч.л.;
- острый красный перец — ½ ч. л7;
- мёд — 50 г;
- лимонный сок -3 ст.л.;
- растительное масло — 70 мл.
Приготовление закуски из кабачков:
Нарезаем крупными кольцами кабачки.
В кастрюле разогреваем литр воды, солим и выкладываем кабачки. Спустя пару минут закипания сливаем воду, оставляем кабачки в дуршлаге.
Нарезаем маленьким кубиком очищенный сладкий перец, шинкуем петрушку. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в смесь перца и петрушки.
Добавляем к овощам мед, соль, острый красный перец и лимонный сок.
В миску выкладываем ½ часть кабачков, накрываем ½ частью смеси перца и петрушки.
Выкладываем на слой маринада кабачки, аналогично накрываем смесью овощей и зелени. В сковороде стоит раскалить растительное масло, вылить его на кабачки в маринаде.
Накрываем блюдо крышкой и отправляем в холодильник на 15 минут.
Эта закуска в отличие от других блюд готовится быстро. При этом, кабачковая закуска не требует особых усилий при готовке.