Просто возьмите 2 кабачка и 3 яйца. Ароматные кабачковые ломтики с чесночным соусом

Если вы не едите кабачки, то стоит исправлять данную ситуацию. Дело в том, что многие не особо приветствуют кабачки в своем рационе. Этот овощ кажется безвкусным, горьким, не сытным и пустым в блюдах. Однако, необходимо всего лишь правильно приготовить яство из кабачка. Тогда этот овощ в блюдах заиграет новыми вкусовыми оттенками.

Не только из-за вкуса стоит употреблять кабачки. Этот овощ полезен для здоровья. Он способствует правильной работе пищеварения.

Расскажем, как приготовить вкусно кабачки в домашних условиях.

Ингредиенты для кабачковых ломтиков:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сыр — 100 г;

итальянские травы — ⅓ ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

панировочные сухари — 100 г;

мука — 50 г;

соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для соуса:

сметана — 4 ст. л.;

огурец — шт.;

паприка — щепотка;

чеснок — зубчик;

укроп — веточка.

Приготовление кабачковых ломтиков:

Избавляем кабачки от плодоножек, вилкой на шкурке делаем рубчики. Нарезаем кабачки пластинами вдоль, толщиной около см.

Кабачковые пластины солим, оставляем на 15 минут.

В это время в миску разбиваем яйца, измельчаем на терке сыр, соединяем компоненты.

К яичной смеси высыпаем паприку и итальянские травы, смешиваем ингредиенты. Соединяем муку с панировочными сухарями отдельно.

В сковороде разогреваем растительное масло, обваливаем ломтики кабачков в панировочных сухарях с мукой. Окунаем каждый ломтик в смесь сыра и яйца, выкладываем на сковороду.

Обжариваем ломтики кабачка по 3-4 минуты на среднем огне с каждой стороны.

Для соуса нужно измельчить на терке огурец, добавляем в сметану.

Солим соус по вкусу, высыпаем паприку, пропускаем через пресс зубчик чеснока. Смешиваем ингредиенты в сметанной массе, шинкуем туда же укроп.

В результате получаются жареные ароматные ломтики кабачков с вкусным соусом.

Вместо сметаны можно использовать также майонез.