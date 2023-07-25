Просто возьмите 2 кабачка и 3 яйца. Ароматные кабачковые ломтики с чесночным соусом

Если вы не едите кабачки, то стоит исправлять данную ситуацию. Дело в том, что многие не особо приветствуют кабачки в своем рационе. Этот овощ кажется безвкусным, горьким, не сытным и пустым в блюдах. Однако, необходимо всего лишь правильно приготовить яство из кабачка. Тогда этот овощ в блюдах заиграет новыми вкусовыми оттенками.
Не только из-за вкуса стоит употреблять кабачки. Этот овощ полезен для здоровья. Он способствует правильной работе пищеварения.
Расскажем, как приготовить вкусно кабачки в домашних условиях.
Ингредиенты для кабачковых ломтиков:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- итальянские травы — ⅓ ч. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- панировочные сухари — 100 г;
- мука — 50 г;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана — 4 ст. л.;
- огурец — шт.;
- паприка — щепотка;
- чеснок — зубчик;
- укроп — веточка.
Приготовление кабачковых ломтиков:
Избавляем кабачки от плодоножек, вилкой на шкурке делаем рубчики. Нарезаем кабачки пластинами вдоль, толщиной около см.
Кабачковые пластины солим, оставляем на 15 минут.
В это время в миску разбиваем яйца, измельчаем на терке сыр, соединяем компоненты.
К яичной смеси высыпаем паприку и итальянские травы, смешиваем ингредиенты. Соединяем муку с панировочными сухарями отдельно.
В сковороде разогреваем растительное масло, обваливаем ломтики кабачков в панировочных сухарях с мукой. Окунаем каждый ломтик в смесь сыра и яйца, выкладываем на сковороду.
Обжариваем ломтики кабачка по 3-4 минуты на среднем огне с каждой стороны.
Для соуса нужно измельчить на терке огурец, добавляем в сметану.
Солим соус по вкусу, высыпаем паприку, пропускаем через пресс зубчик чеснока. Смешиваем ингредиенты в сметанной массе, шинкуем туда же укроп.
В результате получаются жареные ароматные ломтики кабачков с вкусным соусом.
Вместо сметаны можно использовать также майонез.