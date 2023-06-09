Просто выливаю яйца на кабачки: рецепт за 15 минут. Вкусная запеканка на завтрак

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История кабачка начинается из далекой Центральной Америки. В Мексике выращивали кабачки 5.000 лет назад. Огромный вклад в распространение этого овоща внес Колумб, который впервые в XVIII веке завез кабачок в европейские страны.

С тех пор появилось огромное разнообразие рецептов с этим овощем. Кабачки стали запекать, обжаривать, тушить и сочетать с различными продуктами. Так мы смогли получить и данный рецепт блюда из кабачков.

Ингредиенты кабачковой запеканки:

  • Кабачок – 1 шт.;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Оливковое масло – 2 ст. л.;
  • Яйца – 6 шт.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Соль, перец, петрушка – по вкусу;
  • Пармезан – 50 г.

Приготовление кабачковой запеканки:

Мелко нарезаем лук и отправляем его жариться на оливковом масле 3 минуты. Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к луку, перемешиваем.

Нарезаем кабачок кольцами, перекладываем его на сковороду, смешиваем с обжаренным луком, не забываем добавить черный молотый перец и соль. Обжариваем овощи в течение 5 минут.

В отдельной миске смешиваем яйца, мелко нарезанную петрушку и тертый пармезан. Смесь солим, перчим, перемешиваем венчиком.

Просто выливаю яйца на кабачки: рецепт за 15 минут. Вкусная запеканка на завтрак

Выливаем яичную смесь к овощной массе, продолжаем жарить 8 минут на слабом огне.

Просто выливаю яйца на кабачки: рецепт за 15 минут. Вкусная запеканка на завтрак

Данное блюдо отлично подойдет в качестве сытного завтрака.

Просто выливаю яйца на кабачки: рецепт за 15 минут. Вкусная запеканка на завтрак

Его готовка отнимет всего лишь 10–15 минут, при этом получается вкусная запеканка.

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