Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

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Людям необходимы простые рецепты выпечки. Это не только быстрый способ самостоятельно приготовить ужин, завтрак или перекус, но и способ развлечься. При приготовлении сложных яств люди не испытывают удовлетворения от процесса готовки. Часто новички совершают ошибки и расстраиваются. Поэтому важны простые и мгновенные рецепты, например, пирогов.

Готовка данного яблочного пирога даст вкусный результат, при этом научит легко справляться с тестом и начинкой для выпечки.

Ингредиенты начинки для яблочного пирога:

  • яблоки — 8 шт.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • корица молотая — ч. л.;
  • крахмал — ст. л.;
  • вода — 40 мл.

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 50 мл;
  • растительное масло — 120 мл;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • мука — 250 г.

Приготовление яблочного пирога:

Избавляем яблоки от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. В сковороде соединяем яблочную массу с сахарным песком, ванильным сахаром, лимонным соком и корицей.

На среднем огне тушим яблочную массу до испарения сока, не забываем постоянно мешать начинку.

Смешиваем отдельно в миске крахмал с водой до полного растворения.

Вливаем в яблочную начинку крахмальную воду, пару минут готовим на умеренном огне. После загустения, снимаем яблочную массу с огня.

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

Для приготовления бисквита в отдельной таре смешиваем яйца с солью, ванильным и классическим сахаром. Миксером взбиваем яйца 10 минут. В пышную массу выливаем теплое молоко и растительное масло, смешиваем ингредиенты.

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

В смесь яиц и молока просеиваем ½ часть муки с разрыхлителем, замешиваем тесто. В тесто постепенно высыпаем остатки муки, вымешиваем густое тесто для бисквита.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем ½ часть теста. Равномерно распределяем тесто по поверхности, выпекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

На бисквит выливаем яблочную начинку, покрываем слой тестом.

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.

Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

Проверить готовность пирога можно зубочисткой или деревянной шпажкой. Получается простой, при этом вкусный пирог из нежного бисквита и ароматной начинки.

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