Простое блюдо на ужин: рецепт вкусной запеканки из кабачков

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Она получается слегка хрустящей и в то же время сочной.

Сейчас сезон кабачков. И если вам надоели оладьи, рагу и просто жареные кабачки, то самое время попробовать что-то новенькое. Запеканка точно вас выручит: на нее уходит много овощей и ее можно хранить в холодильнике, избавляя себя от необходимости готовить каждый день

Запеканка получается хрустящей и очень вкусной. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая.

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 400 г;
  • крупная луковица;
  • помидоры — 200 г;
  • тертый пармезан – 50 г;
  • манка – 140 г;
  • растительное масло (для смазывания формы);
  • щепотка соли.

Натрите кабачки на крупной терке, или нарежьте соломкой. Если получится слишком много влаги – слейте ее. Лук мелко нарежьте. Помидоры лучше взять черри, или просто небольшого размера. Черри – нарежьте пополам, другие помидоры на четвертинки.

Смешайте кабачки, помидоры и лук. Добавьте манку и тертый пармезан. Перемешайте массу ложкой.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в форму с антипригарным покрытием, или застелите форму пергаментом.

Запекайте около 40 минут. Запеканка должна подрумяниться, но следите, чтобы не стала пригорать.

Также из кабачков можно приготовить вкусные оладьи.

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