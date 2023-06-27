Простое блюдо на ужин: рецепт вкусной запеканки из кабачков

Она получается слегка хрустящей и в то же время сочной.

Сейчас сезон кабачков. И если вам надоели оладьи, рагу и просто жареные кабачки, то самое время попробовать что-то новенькое. Запеканка точно вас выручит: на нее уходит много овощей и ее можно хранить в холодильнике, избавляя себя от необходимости готовить каждый день

Запеканка получается хрустящей и очень вкусной. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая.

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 400 г;

крупная луковица;

помидоры — 200 г;

тертый пармезан – 50 г;

манка – 140 г;

растительное масло (для смазывания формы);

щепотка соли.

Натрите кабачки на крупной терке, или нарежьте соломкой. Если получится слишком много влаги – слейте ее. Лук мелко нарежьте. Помидоры лучше взять черри, или просто небольшого размера. Черри – нарежьте пополам, другие помидоры на четвертинки.

Смешайте кабачки, помидоры и лук. Добавьте манку и тертый пармезан. Перемешайте массу ложкой.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в форму с антипригарным покрытием, или застелите форму пергаментом.

Запекайте около 40 минут. Запеканка должна подрумяниться, но следите, чтобы не стала пригорать.

Также из кабачков можно приготовить вкусные оладьи.