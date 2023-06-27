Простое блюдо на ужин: рецепт вкусной запеканки из кабачков

Она получается слегка хрустящей и в то же время сочной.
Сейчас сезон кабачков. И если вам надоели оладьи, рагу и просто жареные кабачки, то самое время попробовать что-то новенькое. Запеканка точно вас выручит: на нее уходит много овощей и ее можно хранить в холодильнике, избавляя себя от необходимости готовить каждый день
Запеканка получается хрустящей и очень вкусной. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая.
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 400 г;
- крупная луковица;
- помидоры — 200 г;
- тертый пармезан – 50 г;
- манка – 140 г;
- растительное масло (для смазывания формы);
- щепотка соли.
Натрите кабачки на крупной терке, или нарежьте соломкой. Если получится слишком много влаги – слейте ее. Лук мелко нарежьте. Помидоры лучше взять черри, или просто небольшого размера. Черри – нарежьте пополам, другие помидоры на четвертинки.
Смешайте кабачки, помидоры и лук. Добавьте манку и тертый пармезан. Перемешайте массу ложкой.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в форму с антипригарным покрытием, или застелите форму пергаментом.
Запекайте около 40 минут. Запеканка должна подрумяниться, но следите, чтобы не стала пригорать.
Также из кабачков можно приготовить вкусные оладьи.