В работе с печенью даже мелкая оплошность способна испортить всё блюдо. Ведь это вам не классические котлеты или отбивные, с печенью надо быть предельно внимательным. В первую очередь это касается подготовки продукта. И тут главная ошибка большинства хозяек — не удалять желчные протоки и пленку с поверхностей печени.
Именно из-за этого готовый субпродукт может получиться жестким, с горьким привкусом. Далее стоит заняться основой вкуса — правильным маринованием. И сегодня редакция «Со Вкусом» подготовила для вас нечто особенное — маринад для печени на яично-луковой основе. Поверьте, приготовив так однажды, вы больше не захотите ничего другого. Печень получается необыкновенно сочной, в меру плотной с приятным ароматом.
Простой маринад для печени: секрет приготовления
Этот рецепт маринада знает совсем немного кулинаров, и очень напрасно. Благодаря ему печень получается нежнее нежного и вкуснее вкусного. А ведь для его приготовления необходимы самые обыкновенные продукты. Мариноваться печень может от 1,5 часа до суток. Это очень удобно, так как вы подготовите печень заранее, а перед самым приходом гостей — просто поджарите заготовку.
Ингредиенты
Печень куриная700 г Лук1 шт. Яйцо1 шт. Чеснок4 зуб. Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Сода0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Пшеничная мука4 ст. л.
Приготовление
- Сначала нужно приготовить маринад. Для этого все ингредиенты (кроме лука и муки) перемешайте в удобной чашке. Чеснок перед этим пропустите через пресс. Добавьте любимые специи. Печень промойте, удалите все пленки и прожилки, нарежьте на средние кусочки. Переложите подготовленный продукт в маринад, перемешайте и уберите в холодильник. Оставьте кусочки печени в маринаде минимум на 1,5–2 часа. Накройте заготовку пленкой. Чем дольше маринуется — тем вкуснее получится. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до готовности. Затем уберите готовый овощ со сковороды. Каждый кусочек печени запанируйте в муке и выложите в эту же сковороду.
Обычно время жарки печени составляет от 4 до 7 минут с каждой стороны на огне средней интенсивности. Готовность печени проверяйте, разрезав один кусочек пополам. Если розовый оттенок отсутствует, то субпродукт готов к употреблению.Когда все кусочки будут обжарены, сложите их в сковороду, сюда же положите лук и перемешайте всё лопаткой. Потомите блюдо еще минут 5 под крышкой.
Печень подходит абсолютно любая: свиная, говяжья или куриная. Главное, чтобы кусочки были не слишком большими, но такими, чтобы их было удобно жарить на сковороде. При этом следует помнить: чем крупнее кусок печени, тем сочнее получится блюдо. Также ознакомьтесь с рецептом отменной куриной печени в кляре.