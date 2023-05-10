В работе с печенью даже мелкая оплошность способна испортить всё блюдо. Ведь это вам не классические котлеты или отбивные, с печенью надо быть предельно внимательным. В первую очередь это касается подготовки продукта. И тут главная ошибка большинства хозяек — не удалять желчные протоки и пленку с поверхностей печени.

Именно из-за этого готовый субпродукт может получиться жестким, с горьким привкусом. Далее стоит заняться основой вкуса — правильным маринованием. И сегодня редакция «Со Вкусом» подготовила для вас нечто особенное — маринад для печени на яично-луковой основе. Поверьте, приготовив так однажды, вы больше не захотите ничего другого. Печень получается необыкновенно сочной, в меру плотной с приятным ароматом.

Простой маринад для печени: секрет приготовления

Этот рецепт маринада знает совсем немного кулинаров, и очень напрасно. Благодаря ему печень получается нежнее нежного и вкуснее вкусного. А ведь для его приготовления необходимы самые обыкновенные продукты. Мариноваться печень может от 1,5 часа до суток. Это очень удобно, так как вы подготовите печень заранее, а перед самым приходом гостей — просто поджарите заготовку.

Ингредиенты

Печень куриная700 г Лук1 шт. Яйцо1 шт. Чеснок4 зуб. Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Сода0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Пшеничная мука4 ст. л.

Приготовление

Сначала нужно приготовить маринад. Для этого все ингредиенты (кроме лука и муки) перемешайте в удобной чашке. Чеснок перед этим пропустите через пресс. Добавьте любимые специи. Печень промойте, удалите все пленки и прожилки, нарежьте на средние кусочки. Переложите подготовленный продукт в маринад, перемешайте и уберите в холодильник. Оставьте кусочки печени в маринаде минимум на 1,5–2 часа. Накройте заготовку пленкой. Чем дольше маринуется — тем вкуснее получится. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до готовности. Затем уберите готовый овощ со сковороды. Каждый кусочек печени запанируйте в муке и выложите в эту же сковороду. Обычно время жарки печени составляет от 4 до 7 минут с каждой стороны на огне средней интенсивности. Готовность печени проверяйте, разрезав один кусочек пополам. Если розовый оттенок отсутствует, то субпродукт готов к употреблению.Когда все кусочки будут обжарены, сложите их в сковороду, сюда же положите лук и перемешайте всё лопаткой. Потомите блюдо еще минут 5 под крышкой.

Печень подходит абсолютно любая: свиная, говяжья или куриная. Главное, чтобы кусочки были не слишком большими, но такими, чтобы их было удобно жарить на сковороде. При этом следует помнить: чем крупнее кусок печени, тем сочнее получится блюдо. Также ознакомьтесь с рецептом отменной куриной печени в кляре.