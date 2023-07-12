Простой салат из недорогих продуктов: рецепт вкуснейшего блюда из перловки

Это блюдо подойдет даже тем, кто не употребляет мясо.

Салат из перловки со смесью овощей и бобовых — аппетитное и полноценное блюдо. Это вкусная альтернатива салатам с рисом, или макаронами. И его можно дополнять любимыми ингредиентами и сезонными овощами.

Это блюдо идеально подходит в качестве вкусного и легкого основного блюда. И оно подойдет веганам и вегетарианцам. Им лучше наслаждаться теплым, чтобы почувствовать текстуру ингредиентов. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Cucchiaio.

И прежде, чем готовить это блюдо, вам нужно сварить перловку. Как это сделать правильно, Фокус ранее уже рассказывал. Невкусной эта очень полезная каша получается именно из-за того, что ее неправильно готовят и не замачивают заранее в холодной воде.

Салат из перловки с овощами

Ингредиенты:

300 г перловой крупы;

200 г уже отваренного нута;

1 желтый перец;

1 красный перец;

2 цуккини, или кабачка;

1 баклажан;

100 г помидоров черри;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка копченой паприки;

1/2 чайной ложки семян тмина;

орегано, свежий базилик, оливковое масло, соль, перец.

Предположим, что вы уже отварили нут и перловку и готовы собирать салат. Сначала займитесь нутом: положите его в миску, добавьте тмин, копченую паприку, солью и щедро полейте маслом. Перемешайте ложкой и переложите на противень, застеленный пергаментом. Готовьте в разогретой до 200 духовке в течение 20-25 минут, часто помешивая.

Очистите овощи, затем нарежьте перец кубиками, кабачки – полумесяцами, а баклажаны – кубиками. Обжарьте овощи на сковороде на сильном огне с маслом и зубчиком чеснока, пока они не станут золотистыми и мягкими. Посолите, поперчите и приправьте сушеным орегано. Дайте остыть. Очистите помидоры и разрежьте пополам. Смешайте их в небольшой миске с небольшим количеством масла, щепоткой соли, перца и сушеным орегано по вкусу.

Добавьте к перловке нут, перловку, приготовленные овощи и свежие помидоры. Добавьте нарезанный свежий базилик и перемешайте.

Ранее Фокус писал, какие еще вкусные блюда можно приготовить из простых круп.