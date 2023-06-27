Простой салат с курицей и огурцами

Когда нет времени на приготовление сложных блюд, на выручку приходит простой салат с курицей и свежими огурцами. Такая закуска — лучшая альтернатива всеми любимому оливье в летний период. Вам точно придется по вкусу!

Для приготовления такого салата, в отличие от популярной новогодней закуски, нужно брать не соленые, а свежие огурцы. Стоит отметить, что даже без отварных овощей это блюдо уж очень сильно напоминает оливье. Обязательно попробуйте!

Как приготовить простой салат с курицей

При желании вы можете заправить такой салат домашним майонезом. Для этого влейте в чашу блендера 150 мл подсолнечного масла. Добавьте 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Всыпьте 0,5 ч. л. соли и 0,25 ч. л. сахара. Хорошенько перемешайте. Добавьте 1 ч. л. острой горчицы и яйцо. Пробейте всё погружным блендером до однородной массы. Ароматный майонез готов!

Ингредиенты

Куриное филе350 г Шампиньоны200 г Соль по вкусу Яйцо3 шт. Огурцы2 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Укроп20 г Консервированный горошек240 г Майонез по вкусу

Приготовление

Отвариваем куриное филе в слегка подсоленной воде до готовности. Затем выключаем огонь. Для сочности мяса оставляем его до полного остывания в бульоне. Отвариваем яйца вкрутую. Даем им остыть. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем их кубиком. Нарезаем шампиньоны ломтиками. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом приблизительно 5–7 минут, периодически помешивая. Свежие огурцы тщательно промываем. Обсушиваем их при помощи бумажных полотенец. Нарезаем огурцы кубиком.Промываем укроп и хорошенько его обсушиваем. Нарезаем зелень мелко, а остывшее куриное филе — кубиком. Сливаем жидкость с консервированного горошка. В глубокой емкости соединяем мясо, шампиньоны и огурцы. Добавляем зеленый горошек, майонез и измельченный укроп. Солим по вкусу. Хорошенько всё перемешиваем. Отправляем салат на 30 минут в холодильник. Готово!

Если вы хотите сделать этот салат менее калорийным, используйте вместо майонеза сметану. Вкус блюда всё равно будет потрясающим! Понравился рецепт летнего салата с курицей и огурцом, уж очень сильно напоминающего оливье? Поделитесь им с друзьями.