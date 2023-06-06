Простые оладьи теперь не готовлю: узнала более интересный вариант. Рецепт за 10 минут

Оладьи готовили с давних времен. За этот огромный промежуток времени рецепт неоднократно менялся, появлялись новые вариации приготовления. Сегодня существует огромное количество различных рецептов оладий, среди которых каждый найдет свой идеальный вариант.

Можно делать оладьи с начинками, из манной крупы или муки, с кефиром или на молоке. Существуют оладьи без глютена и лактозы.

Мы расскажем о том, как можно приготовить оладьи с яблочной начинкой.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

кефир (2,5%) – 500 мл.;

растительное масло – 2 ст. л.;

сода – 2/3 ч. л.;

мука – 400 г;

яблоки – 3 шт. (средние);

растительное масло – для жарки.

Приготовление:

В миску разбиваем яйцо, кладем сахар и соль, все тщательно перемешиваем венчиком или вилкой. Далее добавляем к смеси кефир, масло, высыпаем муку и соду. Все смешиваем до однородности.

Нарезаем яблоки на мелкие кубики, предварительно очищаем от кожуры и сердцевины. Помещаем яблочные дольки в миску и перемешиваем с тестом.

Сковороду с небольшим количеством масла надо предварительно нагреть. Выкладываем в сковороду по столовой ложке теста и обжариваем их с двух сторон по 2–3 минуты на среднем огне.

Из такого количества ингредиентов получается около 25 оладий. На приготовление этого блюда потребуется около 10 минут времени. Оладьи можно приготовить с утра или днем для быстрого перекуса.