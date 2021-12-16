Простые решения, которые сделают уютным любой интерьер

Фактура

Для зоны отдыха выбирайте БОЛЬШОЙ И УДОБНЫЙ ДИВАН, например, из кожи (желательно теплого цвета), которая будет красиво стареть и покрываться трещинками и пятнами. Кроме того, ваш диван должен быть максимально удобным — так, чтобы вам не хотелось из него вставать.

Чтобы уберечь стены в коридоре от механических повреждений и облегчить себе жизнь — расположите у входа небольшие мебель, не давать касаться стен. Например, уместно НЕБОЛЬШОЙ КОМОД для ключей и мелочи.

ВЯЗАНЫЙ ДЕКОР ПОМОГАЕТ ЗОНИРОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО В НЕБОЛЬШОЙ КВАРТИРЕ.

Например, зону отдыха в небольшой квартире можно отделить КОВРИКОМ. Выбирайте его в соответствии с цветом дивана и рассчитайте размер так, чтобы краешек ковер не загибался все время. Найдите похожий на тот, что вязала бабушка — такая текстура приятная на ощупь и создает дополнительный уют.

РАСТЕНИЯ могут стать дополнительным цветовым акцентом в минималистическом интерьере. Однако их следует подбирать, учитывая условия освещения, влагу, образ жизни владельцев и общую атмосферу квартиры. Если вы много работаете и не готовы все время пересаживать и поливать растения — ищите красивые суккуленты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЮТ В КВАРТИРЕ — ЭТО ДЕКОР В ВИДЕ ПОДУШЕК, ПЛЕДОВ И ВАЗ. Создавайте атмосферу покоя там, где больше всего отдыхаете — набросайте приятных фактурных подушек и пледов на диван, дополните стол интересными вазами различных текстур и объемов. И пусть в них всегда стоят цветы или сушеницы.

АТМОСФЕРА СПОКОЙСТВИЯ И УЮТА — ЭТО ПРИЯТНАЯ ПОСТЕЛЬ В ВАШЕЙ СПАЛЬНЕ. Выбирайте натуральные материалы, ориентируйтесь на тактильные ощущения и приятные для вас цвета. Возможно, у вас активная жизнь и вы нуждаетесь больше релаксации и отдыха дома, тогда отдавайте предпочтение спокойным пастельным оттенкам.