Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить протеин с бананом. Вместо молока можно использовать также фруктовый сок. Финики можно заменить на сироп топинамбура или мед. Напиток получается приятным на вкус, хорошо насыщает и придает сил. Подойдет для завтрака или быстрого перекуса.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука

Протеин порошковый 30 Грамм

Молоко 200-250 Миллилитров

Финики 3-4 Штук

Количество порций 1

Калорийность

113 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Протеин с бананом»

Подготовьте все ингредиенты.

Финики замочите в теплой воде на 5 минут. Снимите жесткую кожицу и уберите косточки.

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Переложите в стакан для блендера банан и финики, добавьте протеин и щепотку корицы. Влейте молоко. Измельчите блендером до однородности.

Протеин с бананом готов!