Протеин с бананом

По
Admin
-
0
49

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить протеин с бананом. Вместо молока можно использовать также фруктовый сок. Финики можно заменить на сироп топинамбура или мед. Напиток получается приятным на вкус, хорошо насыщает и придает сил. Подойдет для завтрака или быстрого перекуса.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 1 Штука
  • Протеин порошковый 30 Грамм
  • Молоко 200-250 Миллилитров
  • Финики 3-4 Штук

Количество порций 1

Калорийность

113 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Протеин с бананом»

Протеин с бананом

Подготовьте все ингредиенты.

Протеин с бананом

Финики замочите в теплой воде на 5 минут. Снимите жесткую кожицу и уберите косточки.

Протеин с бананом

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Протеин с бананом

Переложите в стакан для блендера банан и финики, добавьте протеин и щепотку корицы. Влейте молоко. Измельчите блендером до однородности.

Протеин с бананом

Протеин с бананом готов!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА