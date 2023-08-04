Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить протеин с бананом. Вместо молока можно использовать также фруктовый сок. Финики можно заменить на сироп топинамбура или мед. Напиток получается приятным на вкус, хорошо насыщает и придает сил. Подойдет для завтрака или быстрого перекуса.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Коктейли
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука
- Протеин порошковый 30 Грамм
- Молоко 200-250 Миллилитров
- Финики 3-4 Штук
Количество порций 1
Калорийность
113 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Протеин с бананом»
Подготовьте все ингредиенты.
Финики замочите в теплой воде на 5 минут. Снимите жесткую кожицу и уберите косточки.
Банан очистите и нарежьте кружочками.
Переложите в стакан для блендера банан и финики, добавьте протеин и щепотку корицы. Влейте молоко. Измельчите блендером до однородности.
Протеин с бананом готов!