Proteinchik — Что такое аминокислоты BCAA?

Люди, которые активно занимаются спортом, давно ответили для себя на вопрос: «Что такое аминокислоты BCAA?» Эти аминокислоты стали востребованным источником энергии перед тренировкой и топливом после неё. Аминокислоты не нужно расщеплять так, как это делают белки. Помните, что аминокислоты уже являются переработанной частью белка и могут быть усвоены организмом почти мгновенно, обеспечивая быструю отдачу от простой в использовании добавки.

Эти соединения не только гарантируют быструю биодоступность, но и каждая отдельная составляющая BCAA обеспечивает свою собственную выгоду. Ниже приведены некоторые эффекты, которые вы можете ожидать после использования продукта BCAA:

лейцин может напрямую взаимодействовать с ферментами для запуска синтеза мышечной ткани; другими словами, эта аминокислота стимулирует рост мышц;

несмотря на сходство в названии, изолейцин выполняет совсем иную роль, чем лейцин: эта аминокислота помогает повысить уровень энергии и способствует восстановлению мышечных тканей после усиленных тренировок, помогая набраться сил после тяжёлых спортивных нагрузок и ускоряет восстановление после них;

валин играет более широкую роль, чем его собратья. Вместо того, чтобы поддерживать один или два процесса, валин работает с несколькими, чтобы улучшить здоровье мышц, уменьшить стресс, подавить аппетит и сбалансировать иммунную систему.

Работая в тандеме, эти три соединения обеспечивают всестороннюю поддержку спортсмену во время и после тренировки. В дополнение к преимуществам, упомянутым выше, ВСАА (подробнее: https://proteinchik.com.ua/aminokisloty/bcaa) могут помочь снизить болезненность после изнурительных физических нагрузок и многообещающе показали себя для тех, кто хочет похудеть или сжигать жир более эффективно. Независимо от того, хотите ли вы получить больший эффект от силовых тренировок или увеличить свою скорость и сократить время восстановления в период подготовки к соревнованиям, ВСАА могут помочь.

Количество аминокислот в рационе спортсменов в значительной степени зависит от того, сколько белка он потребляет и являются ли эти источники полноценными белками, другими словами, содержат ли они все необходимые аминокислоты, включая BCAA, которые человеческий организм не может производить самостоятельно. Источники животного происхождения, такие как яйца, молочные продукты и мясо, являются полноценными белками и поэтому содержат ВСАА, в то время как в большинстве растительной пищи отсутствуют определенные аминокислоты.