ПСБ и «Иннопрактика» назвали лидеров среди предприятий ОПК по работе на гражданских рынках

В рамках Форума «Армия-22» прошла церемония награждения победителей национального рейтинга по диверсификации среди предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Рейтинг, организованный Промсвязьбанком и компанией «Иннопрактика» innopraktika.ru, проводился в четвертый раз. В основе его методики – оценка не только экономических показателей, но и анализ организации производства и дистрибуции, степень привлечения партнеров и заказчиков из гражданского сектора экономики, эффективность внедрения новых технологий.

В десятку лидеров вошли предприятия из Санкт-Петербурга, регионов Центральной России, Урала, Сибири и Приморья. Среди них – научные институты, производственные объединения, заводы точной механики и оптики, приборостроительные, судостроительные и судоремонтные производства. В число 50 лучших предприятий ОПК, создающих технологии и продукцию гражданского назначения, включены субъекты экономической деятельности из почти 30 регионов России.

По мнению первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, предприятия ОПК могут стать базой для организации серийного производства востребованной гражданской продукции, так как имеют гарантированный спрос и перспективные научные разработки. В свою очередь, технологические компании-национальные чемпионы могли бы выполнить роль проводников ОПК на гражданских рынках в силу быстрой адаптации к меняющимся условиям, толерантности к рискам и опыту в маркетинге, продвижении. Организаторы прогнозируют, что результаты следующего рейтинга 2023 года могут отразить особенности взаимовыгодного сотрудничества между ОПК и высокотехом, задать новые тренды в экономике.