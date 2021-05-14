Психолог КФУ рассказал, что поможет избежать повторения казанского сценария

После трагедии с казанским нападавшим следует усложнить процедуру получения лицензии на оружие и ввести систематичное выявление групп риска в школах, начиная с первых классов, считает декан факультета психологии КФУ Евгений Чёрный, передает пресс-служба вуза.

В крымских школах усиливают меры безопасности после стрельбы в Казани По словам учёного, иногда даже высококвалифицированным специалистам требуется исследование, чтобы определить психическое заболевание человека, но беседа с психиатром должна выявить само наличие отклонений. Для получения права на ношение оружие казанский нападавший обязан был пройти через такой разговор.

«При этом разговоре врач не выявил у претендента никаких отклонений. Это значит, что получение справок в подобных ситуациях сегодня стало формальностью, и казанская ситуация подтверждает опасность такой формализации. На мой взгляд, выдача разрешения на оружие не должна быть стандартной процедурой, а, напротив, событием экстраординарным. Разумеется, большинство охотников – совершенно здоровые люди, но необходимо получить данные, чтобы спрогнозировать, что кандидат может допустить, а что совершенно запретно для него», – рассказал Евгений Чёрный.