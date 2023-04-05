Пункция молочных желез — это процедура, при которой через маленький надрез в коже молочной железы вводится игла для сбора образца ткани или жидкости.

Эта процедура может быть проведена для различных целей, включая диагностику заболеваний молочных желез, таких как рак молочной железы, а также для уточнения диагноза при других проблемах, таких как кисты, мастопатия и т.д.

Пункция молочных желез проводится обычно в поликлинике или госпитале специалистом по молочной железе или онкологом. Перед процедурой врач проводит осмотр груди и проводит маммографию или УЗИ, чтобы определить местоположение и характер изменений в молочной железе.

Во время процедуры пациент лежит на спине, рука поднимается над головой, чтобы обеспечить доступ к молочной железе. Затем врач проводит местную анестезию, чтобы уменьшить боль и дискомфорт. После этого в молочную железу вводится игла, и из нее извлекается образец ткани или жидкости.

После процедуры рекомендуется носить бандаж для смягчения боли и снижения отечности. Результаты пункции могут быть доступны через несколько дней, в зависимости от того, где процедура проводилась и какие тесты должны быть выполнены на образце.

В целом, пункция молочных желез является безопасной процедурой, однако, как и любая медицинская процедура, она может иметь риски и осложнения, такие как кровотечение, инфекция или развитие гематомы. Поэтому важно обсудить все возможные риски и побочные эффекты с врачом до проведения процедуры.

Как делают пункцию молочных желез

Пункция молочных желез — это медицинская процедура, которая проводится для сбора образцов ткани или жидкости из молочных желез. Вот как обычно проводят пункцию молочных желез:

Подготовка к процедуре: Перед процедурой врач проводит осмотр груди и может выполнить маммографию или УЗИ, чтобы определить местоположение и характер изменений в молочной железе. Пациент может потребоваться оставаться голым от пояса и вниз, одев медицинскую рубашку или халат. Пациенту также может быть предложено принять успокоительное, чтобы уменьшить беспокойство и дискомфорт. Местная анестезия: Врач использует иглу для введения местного анестетика в район груди, где будет производиться пункция молочной железы. Это помогает уменьшить болевые ощущения во время процедуры. Пункция молочной железы: Врач использует иглу, чтобы проколоть кожу и ткани молочной железы для сбора образцов ткани или жидкости. Во время этого процесса может возникнуть некоторое давление, но обычно не должно быть болезненным. Количество образцов, которые нужно взять, зависит от целей процедуры. Завершение процедуры: После сбора всех необходимых образцов врач удалит иглу и накладывает на место небольшой бинт, чтобы предотвратить кровотечение. Пациент может потребоваться остаться в больнице в течение нескольких часов для наблюдения.

В целом, пункция молочных желез является безопасной процедурой, но, как и любая медицинская процедура, может иметь риски и осложнения, такие как кровотечение, инфекция или развитие гематомы. Поэтому важно обсудить все возможные риски и побочные эффекты с врачом перед проведением процедуры.