Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пюре из груши. Груши лучше выбирать сладких и ароматных сортов. По желанию в пюре можно добавить молотую корицу или ванильный ароматизатор для аромата. Количество сахара лучше регулируйте по вкусу.
Основной ингредиент: Фрукты / Груша
Блюдо: Десерты
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Груша 500 Грамм (вес очищенных груш)
- Сахар 100-150 Грамм
- Вода 30 Миллилитров
- Сок лимонный 15 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
124 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пюре из груши»
Подготовьте все ингредиенты.
Груши помойте, очистите от кожуры. Удалите сердцевину, нарежьте ломтиками среднего размера.
Переложите груши в сотейник. Влейте воду и накройте крышкой.
Доведите до кипения и на небольшом огне тушите до мягкости. На это может уйти от 10 до 30 минут.
Добавьте сахар и измельчите груши погружным блендером до консистенции пюре.
Добавьте в грушевое пюре лимонный сок, доведите до кипения и проварите еще 1 минуту. Затем остудите и перелейте пюре в баночку.
Пюре из груши готово!