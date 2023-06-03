Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пюре из груши. Груши лучше выбирать сладких и ароматных сортов. По желанию в пюре можно добавить молотую корицу или ванильный ароматизатор для аромата. Количество сахара лучше регулируйте по вкусу.

Основной ингредиент: Фрукты / Груша

Блюдо: Десерты

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Груша 500 Грамм (вес очищенных груш)

Сахар 100-150 Грамм

Вода 30 Миллилитров

Сок лимонный 15 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

124 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пюре из груши»

Подготовьте все ингредиенты.

Груши помойте, очистите от кожуры. Удалите сердцевину, нарежьте ломтиками среднего размера.

Переложите груши в сотейник. Влейте воду и накройте крышкой.

Доведите до кипения и на небольшом огне тушите до мягкости. На это может уйти от 10 до 30 минут.

Добавьте сахар и измельчите груши погружным блендером до консистенции пюре.

Добавьте в грушевое пюре лимонный сок, доведите до кипения и проварите еще 1 минуту. Затем остудите и перелейте пюре в баночку.

Пюре из груши готово!