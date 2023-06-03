Пюре из груши

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пюре из груши. Груши лучше выбирать сладких и ароматных сортов. По желанию в пюре можно добавить молотую корицу или ванильный ароматизатор для аромата. Количество сахара лучше регулируйте по вкусу.

Основной ингредиент: Фрукты / Груша
Блюдо: Десерты
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Груша 500 Грамм (вес очищенных груш)
  • Сахар 100-150 Грамм
  • Вода 30 Миллилитров
  • Сок лимонный 15 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

124 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пюре из груши»

Пюре из груши

Подготовьте все ингредиенты.

Пюре из груши

Груши помойте, очистите от кожуры. Удалите сердцевину, нарежьте ломтиками среднего размера.

Пюре из груши

Переложите груши в сотейник. Влейте воду и накройте крышкой.

Пюре из груши

Доведите до кипения и на небольшом огне тушите до мягкости. На это может уйти от 10 до 30 минут.

Пюре из груши

Добавьте сахар и измельчите груши погружным блендером до консистенции пюре.

Пюре из груши

Добавьте в грушевое пюре лимонный сок, доведите до кипения и проварите еще 1 минуту. Затем остудите и перелейте пюре в баночку.

Пюре из груши

Пюре из груши готово!

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