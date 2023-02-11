Путешествие по России недорого куда поехать зимой

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Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра (XV-XIX вв.) состоит из множества построек. Многие известные зодчие трудились над созданием комплекса, самые лучшие иконописцы расписывали иконостасы. Самой грандиозной, по масштабам, постройкой является – Успенский собор (копия собора в Москве). Взглянуть на эти достопримечательности Сергиева Посада с фото и в целом посмотреть карту со спутника можно на туристическом портале.

Экскурсии и туры по России – познавательно и доступно

Если бюджет не позволяет потратиться на прогулку по Парижу или времени на познавательный отдых не так много, стоит обратить свое внимание на экскурсии по России. Турист, которого изначально интересует на экскурсию цена, сможет обнаружить большое количество увлекательных вариантов, которые рассчитаны на разную толщину кошелька. Рекомендуем вам рассмотреть топ городов России для путешествия зимой вот тут bilettutu.ru.

Путешествие по России — самое бюджетное

В связи с тем, что самые популярные курорты для россиян – Египет и Турцию закрыли, возникает вопрос, куда же поехать в этом году? Чего мы ждем от поездки? В первую очередь приемлемую цену. Если в этом году вы сделали ремонт, то стоит задумать о том, чтобы не платить за переезды-перелеты, поехать по России. Тем более, что сейчас множество туров по России. Прекрасным отдыхом для вас и вашей семьи будет тур по «Золотому кольцу России», где собственно и располагает Сергеев Посад.

Тур по древним городам России. Золотое кольцо

В 1967 году журналистом Юрием Бычковым в газете «Советская культура» были опубликованы очерки о древнейших городах России под названием «Золотое кольцо». В последствии Юрий Александрович стал автором идеи туристического автобусного маршрута под тем же названием. Организаторы маршрута «Золотое кольцо», протяженностью более 700 км, гарантируют увлекательное путешествие по 8-ми старинным городам России.