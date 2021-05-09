Путешествие в Польшу

Страна с богатейшей историей – Польша, особенно понравится любителям старинных замков, церквей и замков. Здесь первозданная природа, которая способна удивить любого путешественника. Россиянам для путешествия нужно оформить визу в Польшу .

Замок Мариенбург

На территории Польши находится одно из старейших сооружений – замок, построенный в честь Девы Марии Мариенбург. Он был возведен в конце XIII века рыцарями тевтонского ордена. Он не один раз перестраивался и расширялся, а с конца XV века стал резиденцией королей. Во время Второй мировой здание практически было разрушено и превратилось в руины. Но к настоящему времени замок был восстановлен.

Замок представляет собой кирпичное здание, построенное в готическом стиле. Оно состоит из нескольких отдельных зданий, которые соединены между собой. Стены имеют толщину в несколько метров, в старину они использовались как оборонительные. По всей территории замка размещаются башни. Во всем внешнем обличье практически отсутствуют декоративные элементы, что характерно данному стилю. Внутри помещения находятся многочисленные парадные залы, украшенные живописью. Вокруг замка можно прогуляться по живописным местам и насладиться прекрасными видами.

Соляная шахта

В небольшом городке Величка расположилось необычное место, которое вызывает большой интерес у туристов. Соляные рудники представляют собой запутанный лабиринт, имеющий протяженность более 300 км. Маршруты, по которым могут пройти все желающие, чтобы познакомиться с нелегкой работой добытчиков, такого необходимого вещества. С конца прошлого века соляная шахта была внесена в список мирового исторического наследия.

Особый интерес этого места в том, что это единственная шахта по добычи соли, которая сохранилась до настоящего времени. Она была открыта еще во времена Средневековья. Всего общая территория включает в себя более 20 шахт, соединенных между собой. Те рабочие, которые трудились на протяжении нескольких столетий, создавали настоящие произведения искусства в виде скульптур, гротов и базилик. Поражает то, что все эти произведения создавались при помощи молотка и кирки, которые используют при добыче.

Вроцлавские гномики

Самый популярные скульптуры, которые разместились в самом центре городка Вроцлав. Целая группа бронзовых скульптур в виде гномиков является символом города. Первая статуэтка была установлена всего несколько лет назад, но за десятилетие семейство разрасталось. В настоящее время по всему городу можно увидеть несколько сотен гномиков. Жители и многочисленные гости очень любят этих малышей и придумывают им имена.

Польша – удивительная страна, которая была почти полностью разрушена во времена Второй мировой. Но она, словно птица Феникс, восстала из пепла и засияла с новой силой.