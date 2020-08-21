Путевой железнодорожный инструмент. Электростанции путевые, бензогенераторы

На сегодняшний день существует три вида генераторов: бензиновые, дизельные и газовые. Самые ходовые среди владельцев загородной недвижимости по-прежнему остаются бензиновые и дизельные. Газовые генераторы целесообразней использовать там, где есть магистральный газопровод. Заказать дизельные электростанции и генераторы, жд инструмент вы можете на сайте zdmspb.ru.

Конечно, такие генераторы по сравнению с дизельными и бензиновыми менее шумные и более экономичны. Конечно, у газовых генераторов есть одно «но» они громоздки и достаточно прихотливы. К тому же их нельзя взять, к примеру, на дачу, где нет газа. Поэтому на сегодняшний день главный выбор так и остается между бензиновыми и дизельными генераторами.

Покупая генератор, вы должны в первую очередь определиться для каких целей он вам нужен. Если вы собираетесь его использовать только в качестве аварийного источника, включая его от случая к случаю. То тогда лучше купить бензиновый генератор. Такой генератор дешевле, чем дизельный и газовый и намного компактнее. Если вы боитесь, что его могут украсть в ваше отсутствие, то можете не оставлять его на даче, а легко транспортировать в автомобиле и привозить тогда, когда вам это необходимо, например, для использования садовой техники, которая работает от электричества. Главный недостаток бензинового генератора в том, что у них ограниченная мощность и они быстро «выдыхаются».

Дизельные генераторы намного надежнее и выносливее. Если вы приобретете дизельный генератор 100 кВт, то его можно использовать в качестве постоянного источника тока. Это очень удобно, если вы летом любите проводить выходные на даче, где нет электричества, а хотите, чтобы в ваше присутствие электричество было постоянно.

Конечно, если вы хотите, чтобы дизельный генератор работал ежедневно месяц за месяцем, то тогда обязательно обратите внимание на число оборотов двигателя в минуту. Просто для продолжительной работы больше подойдет генератор с низким числом оборотов, он не будет быстро перегреваться. Цена зависит от мощности, габаритов, качества двигателя и так далее.

Поэтому чтобы не переплачивать, нужно выбрать именно ту мощность генератора, которая вам нужна. Высчитать это не сложно, нужно записать на бумаге все электроприборы, включая свет, которые могут работать одновременно, затем сложить их потребляемую мощность и добавить к ней примерно 30% на запас. Вдруг со временем вам придется добавить еще несколько необходимых электроприборов.