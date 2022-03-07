Путинская война с Украиной

После нескольких месяцев, когда Путин наращивал десятки тысяч войск у границы с Украиной, и серии неудачных дипломатических переговоров, Россия теперь ведет полномасштабную войну с Украиной.



Напряженность резко возросла, когда 21 февраля Путин произнес часовую воинственную речь , в которой фактически отрицал украинскую государственность . Он признал независимость двух самопровозглашенных регионов на востоке Украины, где Москва с 2014 года поддерживает сепаратистский мятеж, и направил в этот регион так называемые миротворческие силы. По словам экспертов , это, вероятно, было только началом, подготовив почву для гораздо более масштабного конфликта.

Несколько дней спустя этот более крупный конфликт материализовался. 24 февраля Путин объявил, что начинает атаку «для защиты людей, которые восемь лет страдают от преследований и геноцида со стороны киевского режима», ссылаясь на ложное заявление о правительстве в Украине. Он потребовал от Украины сложить оружие или нести « ответственность за кровопролитие ».

Вскоре после выступления Путина появились сообщения о взрывах в разных городах, в том числе в Харькове на востоке Украины и в Киеве . Министр иностранных дел Украины назвал это «полномасштабным вторжением в Украину». К полудню на Украине российские войска и танки вошли в страну по трем направлениям : из Белоруссии на севере, с востока Украины и с юга.