Публикации режиссёра Маслова о модернизации Херсонеса не удалят из соцсети Facebook

Публикации Андрея Маслова о модернизации Херсонеса не удалят из социальной сети Facebook. Во вторник, 15 марта, Гагаринский районный суд рассмотрел новую экспертизу сообщений севастопольского режиссёра в интернете от специалистов из Санкт-Петербурга. Напомним, первая – сделанная московскими лингвистами – не нашла нарушений в высказываниях Андрея Маслова в адрес директора «Херсонеса Таврического» Елены Морозовой. Такие результаты не устроили сторону истицы, и юристы обратились к другим экспертам. Их заключение больше удовлетворило потребности представителей музея-заповедника.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Из трёх требований истицы ко мне суд удовлетворил только оду. Признал некоторые мои высказывания порочащими честь и достоинство истицы. Два остальных – это чтобы я принёс публичные извинения и удалил посты, суд отверг. Получается 2:1. Ну с другой стороны всё продолжается, мы стоим на территории бывшего храма искусства «Зелёная пирамида». Это и выставочный зал, и галерея, и съёмочная площадка была. И мы её навсегда уже потеряли. То, за что я всё это начинал – я ничего не добился. Стройку уже не остановить».

Тем не менее севастопольский режиссёр не планирует опускать руки. Андрей Маслов намерен использовать другие законные методы, чтобы рассказывать и привлекать внимание к происходящему на территории Херсонеса.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Защитник истицы, представитель в интервью каналу сказал, что этот пример будет показательным для других журналистов, чтобы на будущее, они как-то поменьше критиковали то, что им не нравится и то, что вы видите. Ко мне это точно не относится. Мне уже терять нечего. Я теряю Херсонес. Мои действия будут в рамках закона, но в том же русле».

Сейчас севастопольский режиссёр обсуждает с адвокатом возможность подачи апелляции.