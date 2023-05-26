Пудинг из остатков хлеба: эксперты поделились рецептом

Бывают ситуации, когда хлеба осталось много и он зачерствел. Однако выбрасывать остатки не нужно, из них можно приготовить панировочные сухари или вкусный десерт.

Эксперты портала «Москва 24» посоветовали из зачерствевшего хлеба сделать пудинг. Для его приготовления потребуются 300 г засохшего белого хлеба, 250 мл молока, 150 мл сливок (жирность 33%), 20 г коньяка, 150 г сахара, 50 г изюма, 2 яйца, щепотка ванилина.

Для начала следует тщательно промыть изюм, после чего замочить его в коньяке приблизительно на 20 минут. Далее нужно нарезать хлеб мелкими кубиками и перемешать его с изюмом.

По словам специалистов, затем нужно смазать форму сливочным маслом и выложить в нее хлеб с изюмом.

После этого эксперты порекомендовали тщательно взбить венчиком яйца, молоко, сливки, ванилин и сахар. Полученную смесь нужно влить в форму, в которой лежит хлеб с изюмом.

Затем необходимо разогреть духовку до 180°C и поставить в нее форму с пудингом. Готовится блюдо 40 минут, резюмировали специалисты.

Почти каждой хозяйке приходилось выбрасывать излишки еды, хотя в большинстве случаев полусъеденным блюдам можно найти практичное и очень вкусное применение.

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