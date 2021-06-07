Пункт пропуска «Перекоп» перестал работать

7 июня 2021 года украинский контрольный пункт въезда-выезда Чаплынка, расположенный напротив автомобильного пункта пропуска Перекоп, в одностороннем порядке прекратил пропускать людей через границу. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, добавив, что пересечение границы в этом месте теперь невозможно по независящим от российского ведомства причинам.

Рекомендуется следовать через многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск или многосторонний автомобильный пункт пропуска Джанкой. Очередей там сейчас нет, добавили в Погрануправлении.

Когда пропуск через российско-украинскую границу в пункте Перекоп возобновится, будет сообщено дополнительно.