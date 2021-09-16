Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в Крыму на 245 избирательных участках

В Крыму откроют пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа на 245 избирательных участках. Такой информацией поделился министр здравоохранения РК Александр Остапенко на своей странице в соцсети Facebook.

Как много крымчан, которые заболели, были вакцинированы? «145 избирательных участков расположены в наших медицинских организациях, проводящих вакцинацию. Стационарные прививочные пункты данных поликлиник и амбулаторий будут работать все три дня. Кроме того, возле 100 крупных избирательных участков будут функционировать мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей скорой медицинской помощи», – сообщил Остапенко.

Ознакомиться с полным списком адресов избирательных участков, где будет организована вакцинация, можно на сайте минздава РК.